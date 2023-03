The Weeknd: Κατέληξε σε διακανονισμό της αγωγής για το «Call Out My Name»

Το electro δίδυμο των Epikker είχε ισχυριστεί ότι το «Call Out My Name» του The Weeknd αποτελούσε προϊόν αντιγραφής ενός δικού τους ακυκλοφόρητου τραγουδιού.

Ο The Weeknd κατέληξε σε διακανονισμό της αγωγής περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων που είχε κατατεθεί εναντίον του για το τραγούδι «Call Out My Name».

Το τραγούδι περιλαμβανόταν στο EP «My Dear Melancholy» του The Weeknd που κυκλοφόρησε το 2018, με τον Καναδό αστέρα της μουσικής να τραγουδά στο «Call Out My Name» πάνω σε ένα μίνιμαλ, μελαγχολικό R&B ρυθμό.

Το 2021, οι παραγωγοί Suniel Fox και Henry Strange – που αποτελούν το electro ντουέτο Epikker – υπέβαλαν αγωγή εναντίον του The Weeknd και των παραγωγών Frank Dukes και Nicolas Jaar, υποστηρίζοντας ότι το «Call Out My Name» αποτελεί προϊόν αντιγραφής του δικού τους ακυκλοφόρητου τραγουδιού «Vibeking».

Οι Epikker ισχυρίστηκαν ότι το «Call Out My Name» είχε αντιγράψει στοιχεία από το τραγούδι τους τόσο ερμηνευτικά όσο και μουσικά όσον αφορά το μέρος της κιθάρας.

Σύμφωνα με τα νεότερα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο σχετικά με την αγωγή, αναφέρεται ότι οι δύο διάδικοι κατέληξαν σε διακανονισμό.

«Επειδή οι διάδικοι βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία επισημοποίησης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτού του διακανονισμού, οι ενάγοντες με σεβασμό ζητούν από το Δικαστήριο να αφαιρέσει όλες τις ημερομηνίες από το ημερολόγιο και να ορίσει μια ημερομηνία σε 30 ημέρες για να υποβάλουν οι διάδικοι μια κοινή έκθεση κατάστασης, αν η αγωγή δεν έχει ήδη απορριφθεί», αναφέρεται στα έγγραφα, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες του διακανονισμού δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι αυτή τη στιγμή.

Οι δικηγόροι των Epikker είχαν σημειώσει στην αγωγή ότι και τα δύο τραγούδια περιείχαν «ποσοτικά και ποιοτικά παρόμοιο υλικό (…) συμπεριλαμβανομένων των μελωδικών, αρμονικών και ρυθμικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν το “Vibeking”».

«Και τα δύο έργα είναι σε ρυθμό 6/8 που είναι λιγότερο συνηθισμένος στη δημοφιλή μουσική. Και τα δύο έργα παίζονται σε παρόμοιο ρυθμό. Και τα δύο έργα χρησιμοποιούν στοιχεία από electronica, ambience, pop, hip-hop, rock και R&B για να επιτύχουν έναν ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και μελαγχολικό ήχο», εξήγησαν.

Παρόλο που το «Vibeking» δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ, ο Suniel Fox και ο Henry Strange ισχυρίστηκαν ότι είχαν στα χέρια τους στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο The Weeknd είχε ακούσει το τραγούδι.

Στην αγωγή πρόσθεσαν ένα email όπου ο «ηχολήπτης των ζωντανών εμφανίσεων» του The Weeknd φέρεται να τους λέει ότι ο τραγουδιστής είχε «ακούσει το τραγούδι και του άρεσε».