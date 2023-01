O The Weeknd αποκαλύπτει το tracklist του «Dawn FM» και διοργανώνει livestream

Το νέο άλμπουμ «Dawn FM» του The Weeknd θα περιλαμβάνει 16 τραγούδια.

Ο The Weeknd αποκάλυψε τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το επερχόμενο άλμπουμ του «Dawn FM» μέσω ενός νέου teaser που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το teaser, που έχει ως υπόκρουση ένα απόσπασμα από ένα από τα νέα τραγούδια, το άλμπουμ «Dawn FM» περιλαμβάνει 16 τραγούδια και ξεκινά με το ομώνυμο κομμάτι, ενώ ακολουθούν τα «Gasoline», «How Do I Make You Love Me?», «Take My Breath», «Sacrifice», «A Tale» και «Out of Time».

Το πέμπτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του The Weeknd θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου και το teaser διάρκειας ενός λεπτού με το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα το tracklist, προσφέρει μία εκτενέστερη πρόγευση της ιστορίας που δημιούργησε ο καλλιτέχνης της R& B για το «Dawn FM».

Το teaser ανοίγει με αντιπαραβαλλόμενες εικόνες του The Weeknd ξαπλωμένου στο έδαφος, μιας μυστηριώδους γυναίκας με κόκκινη φόρμα με κουκούλα και πλάνα του τραγουδιστή γερασμένου Abel με γκρίζα μαλλιά, όπως εμφανίζεται και στο εξώφυλλο του άλμπουμ «Dawn FM».

Το βίντεο σημειώνει ότι το «Dawn FM» είναι «ένα νέο ηχητικό σύμπαν από το μυαλό του The Weeknd» καθώς εικόνες του τραγουδιστή – τόσο του σημερινού όσο και του γερασμένου εαυτού του – γεμίζουν με πόνο και κλάμα την οθόνη, με τις δύο διαφορετικές εκδοχές του The Weeknd να δείχνουν τρομοκρατημένοι.

Το «Dawn FM» περιλαμβάνει συμμετοχές από τον Quincy Jones, τον Tyler, the Creator, τον Lil Wayne, τον Oneohtrix Point Never και τον ηθοποιό Jim Carrey.

Αν και το tracklist που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν διευκρινίζει ποιος συμμετέχει σε ποιο κομμάτι, το τελευταίο τραγούδι του «Dawn FM» έχει τον τίτλο «Phantom Regret by Jim».

Στα μέσα του νέου teaser, ενώ μυρμήγκια μπαίνουν στο αυτί του The Weeknd, ακούγεται μια καταπραϋντική φωνή που μοιάζει στον Jim Carrey να μεταδίδει τη δική της μυστικιστική γνώση.

«Ο Θεός ξέρει ότι η ζωή είναι χάος, αλλά έκανε κάτι σωστό: Πρέπει να χαλαρώσεις το μυαλό σου, να εκπαιδεύσεις την ψυχή σου να ευθυγραμμιστεί και να χορέψεις μέχρι να βρεις αυτό το θεϊκό boogaloo», λέει η φωνή, ενώ το βίντεο φτάνει στο τέλος του με γρήγορες εναλλαγές του ηλικιωμένου και του σημερινού The Weeknd και περισσότερες εικόνες από τη μυστηριώδη γυναικεία φιγούρα με την κόκκινη φόρμα που γελάει ανεξέλεγκτα.

Το άλμπουμ «Dawn FM» περιλαμβάνει επίσης τραγούδια όπως τα «Here We Go Again», «Best Friends», «Is There Someone Else?», «Starry Eyes», «Every Angel Is Terrifying», «Don’t Break My Heart», «I Heard You’re Married» και «Less Than Zero».

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ, ο The Weeknd θα πραγματοποιήσει μια livestream εμπειρία με τίτλο «103.5 Dawn FM» που θα μεταδοθεί δωρεάν και αποκλειστικά στο κανάλι Amazon Music στο Twitch και στην εφαρμογή Amazon Music και θα ξεκινήσει στις 07:00 της Παρασκευής 7 Ιανουαρίου σε ώρα Ελλάδας.

Ο The Weeknd δήλωσε σχετικά το livestream: «Η δύναμη της εμπειρίας του 103,5 Dawn FM είναι ότι η μέγιστη εκπλήρωση έρχεται όταν όλοι όσοι την ακούν είναι συντονισμένοι την ίδια στιγμή».

Στο amazon.com/theweeknd και στην εφαρμογή Amazon Music θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά προϊόντα για το γεγονός, μεταξύ των οποίων φούτερ με κουκούλα, t-shirt και πουλόβερ σε περιορισμένη έκδοση.

Τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα για αγορά 48 ώρες, ξεκινώντας από τις 03:00 της Παρασκευής 7 Ιανουαρίου σε ώρα Ελλάδας.

Το tracklist του άλμπουμ «Dawn FM»

1. Dawn FM

2. Gasoline

3. How Do I Make You Love Me?

4. Take My Breath

5. Sacrifice

6. A Tale by Quincy

7. Out of Time

8. Here we Go… Again

9. Best Friends

10. Is There Someone Else?

11. Starry Eyes

12. Every Angel Is Terrifying

13. Don’t Break My Heart

14. I Heard You’re Married

15. Less Than Zero

16. Phantom Regret by Jim