Ο The Weeknd κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Dawn FM»

Ένα νέο ηχητικό σύμπαν από το μυαλό του The Weeknd.

Ο The Weeknd μας καλεί να συντονιστούμε στο ηχητικό σύμπαν του «Dawn FM» μέσω του νέου άλμπουμ του που μόλις κυκλοφόρησε.

Μετά το μοναχικό και σαδιστικό ταξίδι που έκανε στις σκοτεινές «μεταμεσονύχτιες ώρες» με το τελευταίο άλμπουμ του, το εξαιρετικά επιτυχημένο «After Hours» του 2020 που περιείχε τις παγκόσμιες επιτυχίες «Blinding Lights», «Save Your Tears» και «In Your Years», ο The Weeknd ξετυλίγει το πολύπλοκο νήμα μίας νέας συναρπαστικής περιπέτειας που πηγάζει από την πολυσχιδή φαντασία του.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ «Dawn FM», στο οποίο ο The Weeknd εμφανίζεται γερασμένος, συστήνει στο κοινό ένα νέο χαρακτήρα, που αποτελεί μια έντονη απομάκρυνση από τη μυστηριώδη περσόνα του Abel Tesfaye για το «After Hours» με το κόκκινο σακάκι, τα μαύρα γάντια και τη σπασμένη μύτη.

Το «Dawn FM» είναι ένα ολονύχτιο χορευτικό πάρτι ενός άλμπουμ με παλμό. Τα περισσότερα από τα 16 τραγούδια του «Dawn FM» είναι εφοδιασμένα με λαμπερά συνθεσάιζερ που αποδεικνύουν τη συνεχή αγάπη του The Weeknd για το new wave και την R&B, καθώς και το ένστικτό του στη δημιουργία ακαταμάχητων μελωδιών.

Ο The Weeknd εξήγησε την ιδέα στην οποία βασίζεται το νέο άλμπουμ του σε συνέντευξή του στο «Billboard» τον προηγούμενο Νοέμβριο.

«Φανταστείτε το άλμπουμ σαν να είναι ένας ακροατής που να είναι νεκρός. Και να είναι κολλημένος στο καθαρτήριο, το οποίο πάντα φανταζόμουν ότι θα ήταν σαν να είσαι κολλημένος στην κίνηση περιμένοντας να φτάσεις στο φως στην άκρη του τούνελ», περιέγραψε.

«Και ενώ είναι κολλημένος στην κίνηση, έχει έναν ραδιοφωνικό σταθμό να παίζει στο αυτοκίνητο, με έναν ραδιοφωνικό παραγωγό να τον καθοδηγεί στο φως και να τον βοηθάει να περάσει στην άλλη πλευρά», πρόσθεσε.

Σε συνεργασία κυρίως με τους μάγους της παραγωγής Max Martin και Oneohtrix Point Never, καθώς και με τους Swedish House Mafia, ο The Weeknd αγκαλιάζει την πραγματικότητα του θανάτου, ενώ εξακολουθεί να περιηγείται στην πολυπλοκότητα της οικειότητας.

Το πρώτο δείγμα από το «Dawn FM» αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο Αύγουστο με την κυκλοφορία του single «Take My Breath», ένα τραγούδι με disco επιρροές που κάνει πράξη τον τίτλο και κόβει την ανάσα του ακροατή.

Το «Dawn FM» περιλαμβάνει συμμετοχές από ένα ευρύ φάσμα καλεσμένων.

Ο ηθοποιός Jim Carrey αναλαμβάνει τον ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού στο «Dawn FM» για να απαλύνει το μακάβριο θέμα του άλμπουμ και ο θρυλικός δισκογραφικός παραγωγός Quincy Jones, ο οποίος έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Michael Jackson και ο Frank Sinatra, φέρνει τις ενδιαφέρουσες ιστορίες του.

Επίσης οι rappers Tyler, the Creator και Lil Wayne προσθέτουν hip-hop πινελιές, ενώ ο πειραματικός μουσικός παραγωγός και συνθέτης Oneohtrix Point Never, το ψευδώνυμο του Daniel Lopatin, βάζει τη σφραγίδα του με πρωτότυπες ψηφιακές ακροβασίες.

Η κοσμοθεωρία του The Weeknd, μία συνειδητή δημιουργία που είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη του Abel Tesfaye, σκιαγραφείται με τον πιο έξοχο τρόπο στο «Dawn FM».

Το άλμπουμ «Dawn FM» κυκλοφορεί από τις XO / Republic Records / Universal Music σε ψηφιακή μορφή, ενώ οι εκδόσεις CD θα είναι διαθέσιμες από τα τέλη Ιανουαρίου.

Ακούστε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: