Ο The Weeknd φέρνει στο φως το εναλλακτικό video του «Can’t Feel My Face»

Ο The Weeknd γιορτάζει τη συμπλήρωση έξι ετών από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Beauty Behind The Madness».

Ο The Weeknd συνεχίζει να εκπλήσσει τους θαυμαστές του ενόψει του επερχόμενου άλμπουμ του με την κυκλοφορία του εναλλακτικού music video για την επιτυχία «Can’t Feel My Face» του 2015.

Σύμφωνα με το Variety, αυτό η έκδοση επρόκειτο να αποτελέσει το αρχικό μουσικό βίντεο για το single, αλλά αργότερα αντικαταστάθηκε με την εκδοχή που όλοι γνωρίζουμε «λόγω αλλαγής της δημιουργικής κατεύθυνσης».

Την προηγούμενη εβδομάδα συμπληρώθηκαν έξι χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Beauty Behind The Madness» του The Weekend, στις 28 Αυγούστου 2015. Το άλμπουμ είχε ως άξονα ένα τραγούδι – ορόσημο που άλλαξε την πορεία της καριέρας του: Το «Can’t Feel My Face».

Στο βίντεο για το «Can’t Feel My Face» που κυκλοφόρησε αρχικά, ο The Weeknd τραγουδά μπροστά σε ένα αδιάφορο κοινό σε ένα μικρό νυχτερινό κέντρο, μέχρι τη στιγμή που κάποιος από το πλήθος πετάει έναν αναπτήρα πάνω στους θαμώνες που είχαν αρχίσαν να χορεύουν στη σκηνή, με τον τραγουδιστή να τυλίγεται στις φλόγες.

Το εναλλακτικό βίντεο ακολουθεί τον The Weeknd και μια μυστηριώδη γυναίκα κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εξόδου τους. Χορεύουν σε ασφυκτικά κλαμπ, παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν βόλτες με ταξί και περιφέρονται στην πόλη υπό τους ήχους του μεθυστικού R&B τραγουδιού.

Το βίντεο ξεκινάει με τον The Weeknd και την αγαπημένη του να περνούν στιγμές μαζί σε μια κρεβατοκάμαρα, με τον τραγουδιστή να είναι πλήρως ντυμένος και την κοπέλα του ημίγυμνη φορώντας σουτιέν και τζιν.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι βγαίνει έξω για μια καυτή βραδιά στην πόλη, και πηγαίνει σε ένα κλαμπ για χορό. Αν και φαίνεται ότι έχουν μία ηλεκτρισμένη σχέση ενώ χορεύουν, η κοπέλα εγκαταλείπει προσωρινά τον The Weeknd για να πάει στην τουαλέτα, όπου έρχεται κοντά με μία άλλη γυναίκα.

Μετά την αποχώρησή της από το κλαμπ, η κοπέλα διακατέχεται από ένα χάος συναισθημάτων. Από τη μία κλαίει έξω από ένα ψιλικατζίδικο με τον The Weeknd να προσπαθεί ελάχιστα να την παρηγορήσει και από την άλλη να μοιράζεται μια προσωπική στιγμή με τον τραγουδιστή σε ένα ταξί.

Τα ξημερώματα, η κοπέλα πέφτει για ύπνο, ενώ ο The Weeknd αναλογίζεται τα γεγονότα της νύχτας.

Το εναλλακτικό music video του «Can’t Feel My Face» είναι μια τέλεια αναδρομή στον ήχο και την αισθητική του The Weeknd την εποχή που άρχισε να κάνει θραύση στο mainstream κοινό.