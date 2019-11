Ο The Weeknd αναβιώνει τα ‘80s με το single «Blinding Lights»

Στα ‘80s μεταφέρει τους ακροατές ο The Weeknd με το single «Blinding Lights».

Ο The Weeknd συνεχίζει δυναμικά και κυκλοφορεί δεύτερο καινούργιο τραγούδι μέσα σε 48 μόνο ώρες.

Την προηγούμενη Τετάρτη (27/11) ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης εγκαινίασε την επόμενη σελίδα της πορείας του παρουσιάζοντας το single «Heartless», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Apple Music παγκοσμίως και εμφανίστηκε στις κορυφαίες τάσεις του YouTube στην Ελλάδα.

Ο The Weeknd προχωρά ακάθεκτος και χαρίζει στους θαυμαστές του άλλο ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, το οποίο φέρει τον τίτλο «Blinding Lights».

Πρόκειται για ένα up-tempo και electropop τραγούδι με έντονα στοιχεία από τη μοναδική εποχή των ‘80s, που κυκλοφορεί από τις XO / Republic Records / Universal Music.

Το «Blinding Lights» αναφέρεται στη δύναμη της αγάπης και στην επίδραση που μπορεί να έχει, φωτίζοντας τις ζωές μας.

Το τραγούδι ακούγεται σε διαφήμιση της Mercedes-Benz για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της EQC στην οποία πρωταγωνιστεί o The Weeknd.

Την παραγωγή του «Blinding Lights» έχει φροντίσει ο The Weeknd μαζί με τον Max Martin (Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears) και τον Oscar Holter (Katy Perry, Troye Sivan).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη δισκογραφική συνάντηση του The Weeknd με τον Max Martin. Ο Καναδός τραγουδιστής έχει συνεργαστεί με τον Σουηδό ειδήμονα της pop στις επιτυχίες του «Can’t Feel My Face» και «In The Night» από το άλμπουμ «Beauty Behind The Madness» (2015) και σε άλλα τραγούδια του άλμπουμ «Starboy» (2016).