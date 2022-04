The Weeknd: Διαμαντένια το «Blinding Lights» και το «Starboy»

Ο The Weeknd έχει στο ενεργητικό του τρία singles που έχουν γίνει διαμαντένια στις ΗΠΑ.

Τα hit singles «Blinding Lights» και «Starboy» του The Weeknd έγιναν επίσημα διαμαντένια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Βιομηχανίας Ηχογράφησης (RIAA), ένα τραγούδι γίνεται διαμαντένιο στις ΗΠΑ όταν σημειώνει πωλήσεις ισοδύναμες των 10 εκατομμυρίων singles. Κάθε ισοδύναμη πώληση αντιστοιχεί σε μία αγορά ενός digital single ή 150 on-demand audio ή/και video streams.

Το «Blinding Lights» κυκλοφόρησε αρχικά στα τέλη του 2019 ως το δεύτερο single από το άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd, το οποίο ακολούθησε τον Μάρτιο του 2020.

Τον Απρίλιο του 2020, το «Blinding Lights» έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 και τελικά κυριάρχησε για τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή.

Τον προηγούμενο Νοέμβριο, το «Blinding Lights» έγινε το νέο τραγούδι που καταλαμβάνει το Νο. 1 του chart του Billboard για τα Καλύτερα Τραγούδια Όλων των Εποχών στο Hot 100 (Greatest Songs of All Time Hot 100).

Εν τω μεταξύ, το «Blinding Lights» έχει γίνει τέσσερις φορές πλατινένιο στην Ελλάδα, με βάση τις επιδόσεις στις υπηρεσίες streaming, έχοντας ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια streams από τη χώρα μας.

Το «Starboy» σε συνεργασία με τους Daft Punk ήταν το ομότιτλο τραγούδι του τρίτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του The Weeknd, που κυκλοφόρησε το 2016 και έγινε το τρίτο Νο. 1 single του όταν κυριάρχησε στο Hot 100 για μία μόνο εβδομάδα τον Ιανουάριο του 2017.

Την ίδια στιγμή, το «Starboy» είναι χρυσό στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Digital Singles Chart της IFPI.

Ο The Weeknd εντάσσεται πλέον σε μια σπάνια ομάδα καλλιτεχνών που έχουν τρία διαμαντένια singles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδός καλλιτέχνης απέκτησε το πρώτο του διαμαντένιο τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάιο του 2019 με το «The Hills» από το άλμπουμ του «Beauty Behind The Madness» (2015).

Άλλοι καλλιτέχνες που έχουν στο ενεργητικό τους τρία διαμαντένια singles στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν τον Justin Bieber με το «Baby», το «Despacito (Remix) με τους Luis Fonsi και Daddy Yankee και το «Sorry», την Katy Perry με το «Roar», το «Firework» και το «Dark Horse», τον Ed Sheeran με το «Shape of You», το «Thinking Out Loud» και το «Perfect», την Cardi B με το «Bodak Yellow», το «Girls Like You» με τους Maroon 5 και το «I Like It» με τους Bad Bunny και J Balvin και τους Imagine Dragons με το «Radioactive», το «Demons» και το «Believer», μεταξύ άλλων.

Νωρίτερα, ο The Weeknd κυκλοφόρησε το ανατριχιαστικό μουσικό βίντεο για το single «Out Of Time» του πρόσφατου άλμπουμ του «Dawn FM» στο οποίο συμμετέχουν ο Jim Carrey και η HoYeon Jung του «Squid Game».