The Weeknd: Το «Blinding Lights» είναι το τραγούδι με τα περισσότερα streams όλων των εποχών στο Spotify

Το «Blinding Lights» του The Weeknd είναι πλέον το τραγούδι με τα περισσότερα streams όλων των εποχών στο Spotify.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό @chartdata του Twitter, το hit single του The Weeknd που κυκλοφόρησε το 2019 έχει συγκεντρώσει 3,332 δισεκατομμύρια streams στην υπηρεσία, ξεπερνώντας με μικρή διαφορά το «Shape Of You» του Ed Sheeran.

Το «Blinding Lights» του The Weeknd και το «Shape Of You» του Ed Sheeran είναι τα δύο μοναδικά τραγούδια που έχουν ξεπεράσει τα τρία δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα του Spotify.

Στα τέλη του 2021, το «Blinding Lights» στέφθηκε επίσης επίσημα το No. 1 τραγούδι όλων των εποχών του Billboard Hot 100, παίρνοντας τη σκυτάλη από το «The Twist» (1960) του Chubby Checker.

Το «Blinding Lights», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd, έχει περάσει πάνω από 100 εβδομάδες στο Hot 100 και διαθέτει το ρεκόρ για το τραγούδι από σόλο καλλιτέχνη με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο chart.

Η επιτυχία του The Weeknd σημείωσε επίσης ρεκόρ για το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες στο Top 5 του chart (43), στο Top 10 (57 εβδομάδες) και στο Top 40 (86 εβδομάδες).

Ο The Weeknd γιόρτασε την είδηση στο Twitter την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανάρτησε διάφορα στιγμιότυπα από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού, γράφοντας: «Καλή χρονιά στο “Blinding Lights”. Το τραγούδι με τα περισσότερα streams όλων των εποχών απόψε».

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o

— The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022