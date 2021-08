The Weeknd: Το «Blinding Lights» είναι το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Billboard Hot 100

Το «Blinding Lights» γράφει ιστορία στα charts.

Ο The Weeknd έχει πολλούς λόγους να είναι ευγνώμων για αυτή την εβδομάδα, ειδικά μετά την καταπληκτική επιτυχία του «Blinding Lights» που σημείωσε ιστορικό ρεκόρ παραμένοντας για 88η εβδομάδα στο Billboard Hot 100.

Το «Blinding Lights», το οποίο κυριάρχησε στην κορυφή του chart για τέσσερις εβδομάδες, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 11 του Hot 100 στις 14 Δεκεμβρίου 2019.

Αυτή την εβδομάδα ξεπερνά στη λίστα με τα τραγούδια με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Billboard Hot 100 το «Radioactive» των Imagine Dragons, το οποίο βρέθηκε για 87 εβδομάδες στην κατάταξη την περίοδο 2012-14.

Το «Blinding Lights» είναι ένα από τα τρία τραγούδια από το άλμπουμ «After Hours» (2020) του The Weeknd που έχουν κατακτήσει το Νο. 1 του Hot 100 και είναι το πρώτο (και, μέχρι στιγμής, μοναδικό) τραγούδι του άλμπουμ που έχει συμπληρώσει ένα χρόνο παραμονής στο Top 10 του Hot 100.

Επίσης το «Blinding Lights» κατέρριψε το ρεκόρ για το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην πρώτη πεντάδα του Hot 100 (43 εβδομάδες), στο Top 10 (57 εβδομάδες), στο Top 20 (79 εβδομάδες) και στο Top 40 (84 εβδομάδες).

Και ενώ το single παραμένει στο Top 20 της γενικής κατάταξης, στο No. 6 του Billboard Hot 100 κάνει το ντεμπούτο το «Take My Breath», το πρώτο τραγούδι του The Weeknd μετά το «After Hours», το οποίο δίνει μια πρώτη γεύση του επόμενου κεφαλαίου του και εξασφαλίζει στον Καναδό σούπερ σταρ το 13ο τραγούδι της καριέρας που εμφανίζεται στο Top 10 του Hot 100.

Ο The Weeknd εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα νεότερα μουσικά κατορθώματά του και γιόρτασε συγχρόνως για μερικά συναρπαστικά γενέθλια, καθώς συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου mixtape του, «Thursday», ενώ ο σκύλος του Caesar έγινε πρόσφατα 4 ετών.

«Για πάντα ευγνώμων που μπορώ να πειραματίζομαι με ήχους, να δοκιμάζω νέα πράγματα με τη φωνή μου και να δημιουργώ μουσική με τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπώ και σέβομαι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιλαμβάνει ένα εκτυφλωτικό πλάνο του The Weeknd, τον καλλιτέχνη να κρύβει το πρόσωπό του πίσω από τα εμβληματικά μπαλόνια του project «House of Balloons» του 2011 και ένα κόμικ στο οποίο ο The Weeknd χαστουκίζει την περσόνα που δημιούργησε για το άλμπουμ «After Hours», επειδή τραγουδούσε το «Blinding Lights», λέγοντας «The Dawn Is Coming!».

«Την τελευταία δεκαετία κάθε τραγούδι ήταν ένα ταξίδι και το να μπορώ να συνεχίζω αυτό το ταξίδι δεν είναι τίποτα λιγότερο από ευλογία», πρόσθεσε.

«Είναι το μόνο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω. Θα το κάνω για όσο μπορώ να αναπνεύσω. Αγαπώ τους θαυμαστές μου και δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς. Μεγάλη μέρα για τα “Blinding Lights”. Πολλαπλά τραγούδια στο top 20. Το “Thursday” γίνεται 10 ετών. Ο Caesar έγινε 4 και “the dawn is coming”. Πάμε», κατέληξε ο The Weeknd.