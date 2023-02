The Weeknd και Ariana Grande συνεργάζονται στο remix του «Die For You»

Το τραγούδι του The Weeknd από το 2016 που έγινε ξανά viral θα αποκτήσει ένα νέο remix με την Ariana Grande.

Ο The Weeknd και η Ariana Grande ενώνουν για ακόμα μία φορά τις δυνάμεις τους.

Τα δύο μεγαθήρια της pop άφησαν να εννοηθεί μέσα από τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρόκειται να συνεργαστούν σε ένα νέο remix της επιτυχίας «Die For You» από το άλμπουμ «Starboy» που κυκλοφόρησε το 2016 και έχει αποκτήσει νέα ζωή τον τελευταίο καιρό.

«Έγραψα και ηχογράφησα ένα κουπλέ για τον φίλο μου μετά από μία ημέρα 14 ωρών στο πλατό. Αυτή η συγκεκριμένη εξαίρεση έπρεπε να γίνει….», έγραψε η Ariana Grande στη λεζάντα ενός σύντομου βίντεο στο οποίο τη βλέπουμε να κάνει ηχογραφήσεις μετά από μία κουραστική ημέρα γυρισμάτων για την κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked».

«Ξέρεις τι σκέφτομαι, το βλέπω στα μάτια σου / Το μισείς που με θέλεις, το μισείς όταν κλαις», ακούγεται να τραγουδάει η Ariana Grande στο ρεφρέν του «Die For You».

Ο The Weeknd αναδημοσίευσε το συγκεκριμένο βίντεο στον δικό του λογαριασμό στο Instagram, προσθέτοντας απλά ως λεζάντα στην ανάρτηση ένα χαμογελαστό emoji με δακρυσμένα μάτια, χωρίς να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες για το πότε θα κυκλοφορήσει το remix.

Οι δύο αστέρες της pop έχουν δημιουργήσει ένα δυνατό δίδυμο με δοκιμασμένη χημεία.

Το 2021, ο The Weeknd και η Ariana Grande συνεργάστηκαν στο remix του «Save Your Tears» από το άλμπουμ «After Hours» του Καναδού τραγουδιστή, με το οποίο κυριάρχησαν (για δύο εβδομάδες) στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Ο The Weeknd συμμετείχε επίσης τόσο στο «Love Me Harder» από το άλμπουμ «My Everything» (2014) όσο και στο «Off The Table» από το άλμπουμ της «Positions» (2020).

Αν και το «Die For You» του The Weeknd κυκλοφόρησε πριν από εξήμισι χρόνια, το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα πιο δυνατά από ποτέ, κατακτώντας το No. 1 του Radio Songs Chart και του Pop Airplay Chart στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, το «Die For You» σημείωσε ένα νέο υψηλό στο Billboard Hot 100 με την άνοδό του στο No. 4 της κατάταξης στις αρχές του μήνα.