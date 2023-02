The Weeknd και Ariana Grande κυκλοφορούν το remix του «Die For You»

Ο The Weeknd και η Ariana Grande δίνουν συνέχεια στη σχεδόν δεκαετή συνεργασία τους με ένα remix του «Die For You» που έγινε ξανά viral.

Ο The Weeknd και η Ariana Grande ενώνουν για ακόμα μία φορά τις δυνάμεις τους.

Τα δύο μεγαθήρια της pop κυκλοφορούν ένα νέο remix της επιτυχίας «Die For You» από το άλμπουμ «Starboy» του The Weeknd που κυκλοφόρησε το 2016 και έχει αποκτήσει νέα ζωή τον τελευταίο καιρό.

Το «Die For You» γνώρισε πρόσφατα μια εντυπωσιακή άνοδο στα charts, με το τραγούδι να παραμένει στο Top 10 του Billboard Hot 100 τις τελευταίες επτά εβδομάδες, έχοντας φτάσει στο Νο. 6, στην υψηλότερη θέση στην οποία έχει βρεθεί εδώ και επτά χρόνια.

Το 2016, το «Die For You» έφτασε αρχικά στο Νο. 43 του Billboard Hot 100. Επτά χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2023, το τραγούδι επανεμφανίστηκε στο Hot 100 στη θέση Νο 11, πριν σημειώσει ένα ακόμη υψηλό ανεβαίνοντας στο No. 6.

Στις 25 Νοεμβρίου 2021, στην πέμπτη επέτειο του «Starboy», ο The Weeknd κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ένα μουσικό βίντεο για το «Die For You».

Στην πρωτότυπη εκδοχή του «Die For You» ο The Weeknd τραγουδάει για τα αντικρουόμενα συναισθήματα και τον πόνο που νιώθει όταν πρέπει να αφήσει κάποιον για τον οποίο τρέφει ακόμα έντονα συναισθήματα.

Αν και το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2016, ο The Weeknd αξιοποιεί τη δυναμική του και την αναζωπύρωσή μετά από επτά χρόνια με τη βοήθεια της Ariana Grande.

Η Ariana Grande εμφανίζεται περίπου ένα λεπτό μετά την έναρξη του remix του «Die For You» με τη φωνή της να αναβαθμίζει το ρεφρέν δίπλα στον The Weeknd, πριν ακολουθήσει το δικό της κουπλέ.

«Βρίσκω τρόπους να μείνω συγκεντρωμένη σε αυτό που πρέπει να κάνω / Αλλά, μωρό μου, είναι τόσο δύσκολο γύρω σου / Και ναι, σε κατηγορώ», τραγουδά η Ariana Grande στους νέους στίχους του remix και συνεχίσει: «Και ξέρεις ότι δεν μπορώ να το προσποιηθώ, τώρα ή ποτέ / Υπαινίσσεσαι ότι νομίζεις πως μπορεί να είμαστε καλύτερα / Καλύτερα εγώ κι εσύ».

Ο The Weeknd και η Ariana Grande έχουν δημιουργήσει ένα δυνατό δίδυμο με δοκιμασμένη χημεία.

Το 2021, οι δύο αστέρες της pop συνεργάστηκαν στο remix του «Save Your Tears» από το άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd, με το οποίο κυριάρχησαν για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Ο The Weeknd συμμετείχε επίσης τόσο στο «Love Me Harder» από το άλμπουμ «My Everything» (2014) όσο και στο «Off The Table» από το άλμπουμ «Positions» (2020) της Ariana Grande.