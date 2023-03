The Weeknd και Ariana Grande στο No. 1 του Billboard Hot 100 με το «Die For You»

Το «Die For You» του The Weeknd κατακτά την κορυφή των charts έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Το «Die For You» του The Weeknd ανεβαίνει από το Νο. 6 στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 μετά την κυκλοφορία ενός νέου remix του τραγουδιού με τη συμμετοχή της Ariana Grande.

Αν και κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Starboy» του The Weeknd το 2016, το «Die For You» έχει αποκτήσει τους τελευταίους μήνες νέα ζωή στο TikTok, το οποίο συνέβαλε στην άνοδο του τραγουδιού στα ραδιόφωνα και στις υπηρεσίες streaming.

Το remix του «Die For You» είναι το έβδομο Νο. 1 στο Hot 100 τόσο του The Weeknd και της Ariana Grande και το δεύτερο κοινό τραγούδι τους που κατακτά την κορυφή του chart, αφού η συνεργασία τους στο remix του «Save Your Tears» κυριάρχησε το 2021 για δύο εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Σε όλες τις εκδόσεις του, το «Die For You» κατέγραψε στις ΗΠΑ από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου συνολικά 81,1 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (αύξηση μικρότερη του 1%), 32,4 εκατομμύρια streams (αύξηση 181%) και 14.000 downloads (αύξηση 1.170%), σύμφωνα με τη Luminate.

Η πρόσφατη αναζωπύρωση του «Die For You» στο TikTok, το οποίο προς το παρόν δεν υπολογίζεται στα charts του Billboard, συντέλεσε στην εκτόξευση του τραγουδιού στα ραδιόφωνα και στις υπηρεσίες streaming.

Στις 24 Φεβρουαρίου, κυκλοφόρησε το remix του «Die For You» με την Ariana Grande και ένα instrumental mix. Την 1η Μαρτίου ακολούθησε μια a cappella εκδοχή του remix. Αυτές οι εκδόσεις προστέθηκαν στην αρχική σόλο εκδοχή του The Weeknd και στην επιταχυνόμενη (sped-up) και την ορχηστρική μίξη του «Die For You».

Το remix του «Die For You» είναι το τραγούδι που χρειάστηκε το δεύτερο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία για να ανέβει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 από την πρώτη εμφάνισή του στο chart και το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των τραγουδιών που δεν είναι χριστουγεννιάτικα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο The Weeknd και η Ariana Grande έχουν δύο από τα έξι τραγούδια που χρειάστηκαν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αναρριχηθούν στην κορυφή του Hot 100.

Επίσης, το «Starboy» του The Weeknd διαθέτει πλέον δύο τραγούδια που ανέβηκαν στο No. 1 του Billbord Hot 100, καθώς το «Die For You» έρχεται να προστεθεί στο ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ μετά από έξι χρόνια – ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο Νο. 1 τραγουδιών που κυκλοφόρησαν αρχικά στο ίδιο άλμπουμ.

Παράλληλα, η Ariana Grande αποκτά με το remix του «Die For You» το 20ό τραγούδι της που εμφανίζεται στο Top 10 του Hot 100.

Από την άλλη πλευρά, το «Die For You» έγινε το 16ο τραγούδι του The Weeknd στο Top 10 του chart. Το πρώτο τραγούδι του που έκανε το άλμα προς την κορυφαία δεκάδα ήταν επίσης μία συνεργασία με την Ariana Grande, με το ντουέτο τους στο «Love Me Harder» να φτάνει στο Νο. 7 τον Νοέμβριο του 2014.

Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να ανέβει ένα τραγούδι στο Νο. 1 του Billboard Hot 100

• «All I Want for Christmas Is You» – Mariah Carey

19 χρόνια, 11 μήνες, 2 εβδομάδες (2000-19)

• «Die For You» – The Weeknd & Ariana Grande

6 χρόνια, 2 μήνες, 3 εβδομάδες (2016-23)

• «When I’m With You» – Sheriff

5 χρόνια, 8 μήνες, 2 εβδομάδες (1983-89)

• «Red Red Wine» – UB40

4 χρόνια, 8 μήνες, 2 εβδομάδες (1984-88)

• «Heat Waves» – Glass Animals

1 έτος, 2 μήνες (2021-22)

• «Save Your Tears» – The Weeknd & Ariana Grande

1 έτος, 1 μήνας (2020-21)

Τα Νο. 1 του The Weeknd στο Hot 100

• «Cant’ Feel My Face» – 3 εβδομάδες στο Νο. 1 (από τον Αύγουστο του 2015)

• «The Hills» – 6 εβδομάδες (από τον Οκτώβριο του 2015)

• «Starboy» feat. Daft Punk – 1 εβδομάδα (Ιανουάριος 2017).

• «Heartless» – 1 εβδομάδα (Δεκέμβριος 2019)

• «Blinding Lights» – 4 εβδομάδες (από τον Απρίλιο του 2020)

• «Save Your Tears» με την Ariana Grande – 2 εβδομάδες (Μάιος 2021)

• «Die for You» με την Ariana Grande – 1 εβδομάδα μέχρι σήμερα (Μάρτιος 2023)

Τα Νο. 1 της Ariana Grande στο Hot 100

• «Thank U Next» – 7 εβδομάδες στο Νο. 1 (από τον Νοέμβριο του 2018)

• «7 Rings» – 8 εβδομάδες (από τον Φεβρουάριο του 2019)

• «Stuck With U», με τον Justin Bieber – 1 εβδομάδα (Μάιος 2020)

• «Rain on Me» με τη Lady Gaga – 1 εβδομάδα (Ιούνιος 2020)

• «Positions» – 1 εβδομάδα (Νοέμβριος 2020)

• «Save Your Tears» με τον The Weeknd – 2 εβδομάδες (Μάιος 2021)

• «Die for You», με τον The Weeknd – 1 εβδομάδα μέχρι σήμερα (Μάρτιος 2023)