Ο The Weeknd αποκαλύπτει το tracklist του άλμπουμ «After Hours»

Όλα έτοιμα για το νέο άλμπουμ του The Weeknd.

Ο The Weeknd δίνει στη δημοσιότητα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ του «After Hours».

Οργισμένοι καλλιτέχνες σκοπεύουν να αναβάλλουν τις κυκλοφορίες τους, λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα που έχουν προκύψει στον πλανήτη από την πανδημία, όμως ο The Weeknd επιμένει στον αρχικό προγραμματισμό του.

Εξάλλου το «After Hours» είναι σίγουρα ένα άλμπουμ που θα δώσει διαφορετικό τόνο στις ημέρες.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του The Weekend περιλαμβάνει 14 τραγούδια.

Ανάμεσά τους το «Heartless», το «Blinding Lights» και το ομότιτλο «After Hours», τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει ψηφιακά, αλλά και το «Scared To Live», ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που ο The Weeknd αποκάλυψε για πρώτη φορά στην πρόσφατη εμφάνισή του στο «Saturday Night Live».

Στα ολοκαίνουργια τραγούδια του «After Hours» παρατηρούμε επίσης ενδιαφέροντες τίτλους όπως «Snowchild», «Escape From LA», «Until I Bleed Out» κ.ά.

Παρότι το tracklist δηλώνει ότι δεν θα υπάρχει καμία συνεργασία, ο The Weeknd υπαινίχθηκε σε ανάρτησή του στο Twitter (την οποία διέγραψε λίγο μετά τη δημοσίευση της) ότι φυλάει για έκπληξη τα ονόματα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο «After Hours».

Ο 30χρονος καλλιτέχνης είναι φειδωλός στις συνεργασίες, όμως κλέβει τις εντυπώσεις με τους επιλεγμένους καλλιτέχνες με τους οποίους ενώνει τις δυνάμεις του στις κυκλοφορίες του.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα το προηγούμενου ολοκληρωμένου άλμπουμ του, «Starboy» (2016), στο οποίο συμμετείχαν οι Kendrick Lamar, Lana Del Rey και Daft Punk.

Το ολοκαίνουργιο άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd θα κυκλοφορήσει από τις XO και Republic Records / Universal Music την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Το tracklist

1. Alone Again

2. Too Late

3. Hardest To Love

4. Scared To Live

5. Snowchild

6. Escape From LA

7. Heartless

8. Faith

9. Blinding Lights

10. In Your Eyes

11. Save Your Tears

12. Repeat After Me (Interlude)

13. After Hours

14. Until I Bleed Out