Ο The Weeknd αποκαλύπτει ότι το «Dawn FM» είναι μέρος τριλογίας

Το «After Hours» και το «Dawn FM» φαίνεται πως αποτελούν τα δύο πρώτη μέρη μίας νέας τριλογίας από τον The Weeknd.

Ο The Weeknd αναφέρει ότι το «Dawn FM» είναι μέρος μίας τριλογίας.

Ο Καναδός τραγουδιστής αποκάλυψε με μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα τρίτο άλμπουμ αναμένεται να ακολουθήσει το «After Hours» του 2020 και τη συνέχειά του, το «Dawn FM», το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.

Ο The Weeknd, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Abel Tesfaye, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter μία παρασκηνιακή φωτογραφία από το «Dawn FM», στην οποία εμφανίζεται γερασμένος και έγραψε, απευθυνόμενος στους 15,4 εκατομμύρια χρήστες που τον ακολουθούν: «Αναρωτιέμαι… ξέρατε ότι βιώνετε μια νέα τριλογία;».

Προς τον παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα ποια τρία άλμπουμ θα αποτελέσουν την τριλογία. Ωστόσο, πολλοί θαυμαστές πιστεύουν ότι το «After Hours» θα συμπεριλαμβάνεται στη νέα τριλογία του The Weeknd.

Η πρώτη τριλογία του The Weeknd αποτελούνταν από τα περίφημα mixtapes «House Of Balloons», «Thursday» και «Echoes Of Silence» που παρουσιάστηκαν το 2011.

Τα τρία mixtapes δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στις υπηρεσίες streaming στην αρχική εκδοχή τους κατά τη διάρκεια του 2021, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την κυκλοφορία τους.

Το «House Of Balloons», το «Thursday» και το «Echoes Of Silence» συνδυάστηκαν σε μία συλλογή με τίτλο «Trilogy» που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2012.

Ο The Weeknd είχε υπαινιχθεί μία σύνδεση μεταξύ του «After Hours» και του επόμενου άλμπουμ του, δηλώνοντας τον Μάιο του 2021 σε συνέντευξή του στο «Variety»: «Αν ο τελευταίος δίσκος είναι τα άγρια μεσάνυχτα (“After Hours”), τότε η αυγή (“Dawn”) έρχεται».

Αμέσως μετά την αποκάλυψη περί νέας τριλογίας, εμφανίστηκαν πολλές θεωρίες στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το επόμενο άλμπουμ του The Weeknd. Σε ένα από τα πιο αξιοσημείωτα σενάρια, υποστηρίζεται ότι ο χαρακτήρας της τριλογίας πέθανε στο «After Hours» και βρίσκεται στο καθαρτήριο στο «Dawn FM», ενώ στο τρίτο κεφάλαιο «θα πάει είτε στον παράδεισο είτε στην κόλαση».

Την εκδοχή αυτή στηρίζουν οι δηλώσεις του The Weeknd, ο οποίος έχει περιγράψει το «Dawn FM» ως εξής: «Φανταστείτε το άλμπουμ σαν να είναι ένας ακροατής που να είναι νεκρός. Και να είναι κολλημένος στο καθαρτήριο, το οποίο πάντα φανταζόμουν ότι θα ήταν σαν να είσαι κολλημένος στην κίνηση περιμένοντας να φτάσεις στο φως στην άκρη του τούνελ».

«Και ενώ είναι κολλημένος στην κίνηση, έχει έναν ραδιοφωνικό σταθμό να παίζει στο αυτοκίνητο, με έναν ραδιοφωνικό παραγωγό να τον καθοδηγεί στο φως και να τον βοηθάει να περάσει στην άλλη πλευρά», εξήγησε.