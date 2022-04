«Coachella»: Ο The Weeknd απείλησε να αποσυρθεί αν δεν λάμβανε τα 8,5 εκατ. δολάρια της αμοιβής του Kanye West

Ο The Weeknd θα καλύψει την κενή θέση στο «Coachella» μετά την αποχώρηση του Kanye West.

Οι διοργανωτές του «Coachella» φέρεται να προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τον The Weeknd όταν ανέλαβε να αντικαταστήσει τον Kanye West ως επικεφαλής της τρίτης ημέρας του φεστιβάλ που ξεκινά αυτήν την εβδομάδα.

Το Page Six αποκαλύπτει ότι ο The Weeknd απείλησε να αποσυρθεί από το «Coachella» αν δεν πληρωνόταν τα ίδια χρήματα με τον Kanye West, ο οποίος θα εισέπραττε 8 εκατομμύρια δολάρια συν 500.000 δολάρια για την παραγωγής της εμφάνισής του.

Ο The Weeknd ήταν ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Kanye West, ο οποίος αποχώρησε από το φετινό «Coachella» στις 4 Απριλίου, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ.

Οι διοργανωτές του «Coachella» ανακοίνωσαν την Τετάρτη 6 Απριλίου ότι ο The Weeknd και το supergroup της house μουσικής Swedish House Mafia θα αντικαταστήσουν τον ράπερ στο πρόγραμμα του φεστιβάλ με μία κοινή εμφάνιση την Κυριακή 17 Απριλίου και την Κυριακή 24 Απριλίου.

Αλλά μία πηγή ανέφερε ότι τη στιγμή της ανακοίνωσης η συμφωνία για τον The Weeknd δεν είχε κλείσει ακόμη.

«Ο The Weeknd δέχτηκε την τελευταία στιγμή να καλύψει τη θέση του Kanye. Όμως ο Phil Anschutz (στον οποίο ανήκει το “Coachella” μέσω της AEG Live) ήθελε να κρατήσει τα χρήματα του Kanye και να πληρώσει στον The Weeknd πολύ λιγότερα, μόνο λίγα εκατομμύρια», είπε η πηγή στο Page Six.

«Το φεστιβάλ θα έβαζε στην τσέπη του τα υπόλοιπα», τόνισε.

«Ακόμα και μετά την ανακοίνωση του “Coachella” για το νέο πρόγραμμα, δεν υπήρχε συμφωνία για τον The Weeknd, ο οποίος απείλησε να αποσυρθεί σε μία ώρα αν δεν λάμβανε τα ίδια χρήματα με τον Kanye», συνέχισε.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του μάνατζμεντ του The Weeknd και της εταιρείας Goldenvoice του Phil Anschutz, η οποία διοργανώνει το φεστιβάλ, ήταν δύσκολες, ωστόσο οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία.

«Τελικά, την Τετάρτη – αντιμέτωπη με την πιθανότητα να αποχωρήσει την τελευταία στιγμή από το “Coachella” ένας ακόμη επικεφαλής καλλιτέχνης – η εταιρεία του Anschutz υποχώρησε και συμφώνησε να καταβάλει στον The Weeknd τα ίδια χρήματα», σημείωσε η πηγή.

Ενώ οι εκπρόσωποι του Phil Anschutz δεν έκαναν κανένα σχόλιο, μία δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της AEG δεν χειριζόταν προσωπικά τις διαπραγματεύσεις. Αντιθέτως, τις συζητήσεις ανέλαβε ένας υπάλληλος.