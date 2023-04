Ο The Weeknd απαντά στη θεωρία ότι «μισεί» το «Dawn FM»

Ο The Weeknd απάντησε στη θεωρία ενός θαυμαστή του ότι δεν συμπαθεί το τελευταίο άλμπουμ του, το «Dawn FM» του 2022, σε σύγκριση με την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά του, το «After Hours» το 2020.

Ο Καναδός τραγουδιστής αντάλλαξε απόψεις με τους θαυμαστές του σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση μέσω του Twitter το βράδυ της Κυριακής.

«Αισθάνομαι ότι το «Dawn FM» δεν είχε τον χρόνο του να λάμψει όπως του άξιζε», έγραψε ένας θαυμαστής και ο The Weeknd απάντησε: «Αλήθεια; Δεν ξέρω αν συμφωνώ… Μήπως να το διευκρινίσεις;».

Όταν του είπαν ότι μισεί το «Dawn FM», ο The Weeknd τόνισε κατηγορηματικά: Δεν είναι αλήθεια! Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου (άλμπουμ), χωρίς αμφιβολία».

Ένας άλλος θαυμαστής σημείωσε ότι θα ήθελε ο The Weeknd να είχε δώσει περισσότερη αγάπη στο «Dawn FM», με τον τραγουδιστή να σχολιάζει: «Είχε τον ίδιο αριθμό μουσικών βίντεο με το «After hours». Ίσως ένα λιγότερο;»

«Ένα σύμπαν. Η ταινία μικρού μήκους «Dawn FM Experience», η περιοδεία σε στάδια (συνεχίζεται ακόμα), η συναυλιακή ταινία και το live album… Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερα… Είναι τέλειο», συνέχισε.

Ο The Weeknd προώθησε τέσσερα singles από το «Dawn FM», μεταξύ των οποίων τα «Take My Breath», «Sacrifice», «Out Of Time» και «Less Than Zero». Ωστόσο, πραγματοποίησε μία κοινή περιοδεία για το «Dawn FM» και το «After Hours», η οποία πήρε τον τίτλο «After Hours Til Dawn Tour».

Ενώ το «After Hours» κατέκτησε το No. 1 του Billboard Hot 100, το «Dawn FM» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του chart και έγινε το πρώτο άλμπουμ του The Weeknd που δεν ανέβηκε στην κορυφή των ΗΠΑ μετά από εννέα χρόνια και το «Kiss Land» του 2013.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο The Weeknd αποκάλυψε ότι είναι ο συν-εκτελεστικός παραγωγός του νέου άλμπουμ του Mike Dean που θα κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα.

Ο The Weeknd ανάρτησε στο Twitter μία παλαιότερη φωτογραφία του 58χρονου παραγωγού και επιβεβαίωσε επίσης ότι στο άλμπουμ θα περιλαμβάνεται ένα από τα τραγούδι από τα είχε δώσει πρόσφατα μία πρόγευση ζωντανά στο Instagram.

Την ίδια στιγμή, ο The Weeknd ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ για το soundtrack της επερχόμενης τηλεοπτικής σειράς του «The Idol», που θα κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 4 Ιουνίου.

Την Παρασκευή 21 Απριλίου ακούσαμε το πρώτο τραγούδι από το soundtrack του «The Idol», τη συνεργασία του The Weeknd και του Future στο «Double Fantasy».

Αξίζει να αναφερθεί ο Mike Dean είναι από τα πολλά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας που συμμετέχουν στο «The Idol», όπως η Jennie των BLACKPINK, ο Troye Sivan και ο ίδιος ο The Weeknd στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

It had same amount of music videos as after hours. Maybe one less? A universe. dawn fm experience short film, stadium tour(still going), live film and live album… i don’t think it needs more.. it’s perfect. https://t.co/dYqLXNhzJF

— The Weeknd (@theweeknd) April 24, 2023