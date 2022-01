Ο The Weeknd ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Dawn FM»

Το νέο άλμπουμ του The Weeknd θα κυκλοφορήσει αυτήν την εβδομάδα.

Ο The Weeknd ξεκίνησε το νέο έτος ανακοινώνοντας την επικείμενη άφιξη του πολυαναμενόμενου πέμπτου άλμπουμ του.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Καναδού καλλιτέχνη θα έχει τον τίτλο «Dawn FM» και θα κυκλοφορήσει από τις XO/ Republic Records / Universal Music αυτή την Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου.

Ο The Weeknd αναφέρεται εδώ και αρκετούς μήνες στο επόμενο άλμπουμ του μετά το «After Hours» του 2020. Τον Οκτώβριο, αποκάλυψε ότι το άλμπουμ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ότι «το μόνο πράγμα που λείπει είναι μερικοί χαρακτήρες που είναι βασικοί για την αφήγηση».

Πριν την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του «Dawn FM», ο The Weeknd παρότρυνε τους θαυμαστές του να «ξυπνήσουν αύριο την αυγή».

Την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου, ο The Weeknd ανήγγειλε με κάθε επισημότητα την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο ένα κινηματογραφικό τρέιλερ διαρκείας ενός λεπτού το οποίο εντείνει την αγωνία.

Το trailer δίνει την υπόσχεση ενός «νέου ηχητικού σύμπαντος από το μυαλό του The Weeknd» και αποκαλύπτει ότι το άλμπουμ περιλαμβάνει συμμετοχές από τους Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler, the Creator, Lil Wayne και Onoehtrix Point Never.

Πριν το τέλος του trailer, μία φωνή από ένα ραδιόφωνο λέει: «Τώρα ακούτε τον Dawn FM 103.5. Ήσασταν στο σκοτάδι για πολύ καιρό. Ήρθε η ώρα να βγείτε στο φως και να αποδεχτείτε τη μοίρα σας με ανοιχτές αγκάλες».

Τον Αύγουστο, ο The Weeknd μοιράστηκε την πρώτη γεύση από το άλμπουμ με την κυκλοφορία του «Take My Breath», ένα single εμπλουτισμένο με pop, funk, synth-wave και disco στοιχεία, το οποίο αποτέλεσε ένα δυνατό πρώτο βήμα για την έναρξη του νέου κεφαλαίου του.

Ο The Weeknd είχε ένα αρκετά πολυάσχολο 2021. Εκτός από το «Take My Breath» του, κυκλοφόρησε το remix του «Save Your Tears» με την Ariana Grande τον Απρίλιο και προχώρησε σε πλήθος συνεργασιών με άλλους καλλιτέχνες, όπως το «You Right» με την Doja Cat τον Ιούνιο, το «Better Believe» μαζί με τον Belly και τον Young Thug τον Ιούλιο, το «Die For It» και πάλι με τον Belly καθώς και τον Nas τον Αύγουστο, το «Moth To A Flame» με τους Swedish House Mafia τον Οκτώβριο και το «One Right Now» με τον Post Malone τον Νοέμβριο.

Τον Δεκέμβριο μήνα, συμμετείχε σε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι της εκλιπούσας Aaliyah με τίτλο «Poison», το οποίο θα συμπεριληφθεί σε ένα καινούργιο μεταθανάτιο άλμπουμ της R&B τραγουδίστριας που θα κυκλοφορήσει αργότερα και στο «Tears In The Club» της FKA twigs.

Δείτε το trailer του νέου άλμπουμ «Dawn FM»: