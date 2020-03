The Weeknd: Ακούστε το νέο άλμπουμ «After Hours»

Το «After Hours» είναι το άλμπουμ που ενώνει τις τελείες ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές του The Weeknd.

Ο The Weeknd κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του «After Hours» για να αφήσει τη μουσική δράσει θεραπευτικά και να μας προσφέρει έξοδο διαφυγής από τις ημέρες αβεβαιότητας που διανύουμε.

Όταν ξεκίνησε την καριέρα του πριν από μία δεκαετία, ο The Weeknd ήταν ένας μυστηριώδης καλλιτέχνης που διηγούνταν σκοτεινές ιστορίες για τις ακολασίες της νύχτας. Καθώς εξελισσόταν σε κορυφαίο pop star με την πάροδο των ετών, ο Abel άμβλυνε τις αιχμηρές γωνίες της θεματολογίας του για χάρη ενός ευρύτερου κοινού.

Το «After Hours» είναι το άλμπουμ που συνδέει τις τελείες ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές του The Weeknd. Είναι το άλμπουμ που συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα πρόσωπά του και συνδυάζει από την ένταση της σειράς «Trilogy» μέχρι την ενέργεια του «Starboy».

Το αποτέλεσμα είναι ένας instant-classic δίσκος που κυκλοφορεί από τις XO / Republic Records / Universal Music και θα ικανοποιήσει όλους τα θαυμαστές του χαρισματικού καλλιτέχνη, από τους παλαιότερους μέχρι τους νεότερους.

Τα πρώτα ακούσματα από το άλμπουμ δημιούργησαν έντονο ενδιαφέρον, όπως φάνηκε στην πράξη: Το «After Hours» συνέτριψε το ρεκόρ για τα περισσότερα pre-saves στην ιστορία του Apple Music, καθώς άγγιξε τις ένα εκατομμύρια προσθήκες.

Ο The Weeknd προετοίμασε το έδαφος για το «After Hours» δείχνοντας συνέπεια στην εικόνα του και στην αισθητική σε καθένα κομμάτι του παζλ. Ο 30χρονος Καναδός υποδύθηκε τον ίδιο χαρακτήρα σε κάθε εμφάνισή του και δημιούργησε έτσι μία ενιαία αφήγηση για το νέο άλμπουμ του, εμπνευσμένη από ταινία θρίλερ.

Η ιστορία του «After Hours» ξεκινά με έναν περίλυπο πρωταγωνιστή που τριγυρνά μόνος στους έρημους δρόμους της πόλης μετά τα μεσάνυχτα.

Ο χαρακτήρας που υποδύεται ο The Weeknd βγαίνει γρήγορα εκτός ελέγχου και βιώνει μία κατάσταση παράνοιας, όμως δεν αργεί να έρθει η στιγμή που αποκτά συναίσθηση της πραγματικότητας. Το άλμπουμ κορυφώνεται με τη λύτρωση του ήρωα, που έρχεται σε δραματικό τόνο.

«Μπορείς να βρεις αγάπη, φόβο, φίλους, εχθρούς, βία, χορό, σεξ, δαίμονες, αγγέλους, μοναξιά και συντροφικότητα, μπορείς να τα βρεις όλα μεταμεσονύχτια», αναφέρει ο The Weeknd για το πνεύμα του «After Hours».

Στο «After Hours» περιλαμβάνεται το τραγούδι «Heartless» που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και η επιτυχία «Blinding Lights» που κατέκτησε την κορυφή σε πληθώρα χωρών ανά τον κόσμο και ανέβηκε στο Νο. 6 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Ο The Weeknd επέλεξε να βαδίσει μόνος του το μονοπάτι του «After Hours» και να μην συμπεριλάβει συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες.

Ωστόσο για την παραγωγή του άλμπουμ συνεργάστηκε με επιτυχημένα ονόματα όπως οι Metro Boomin, Frank Dudes, Illangelo, Max Martin, Kevin Parker, Ricky Reed και άλλους. Οι ηχογραφήσεις έγιναν σε Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Τορόντο.



Το tracklist του «After Hours»

1. Alone Again

2. Too Late

3. Hardest To Love

4. Scared To Live

5. Snowchild

6. Escape From LA

7. Heartless

8. Faith

9. Blinding Lights

10. In Your Eyes

11. Save Your Tears

12. Repeat After Me (Interlude)

13. After Hours

14. Until I Bleed Out