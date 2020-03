Ο The Weeknd αφιερώνει το άλμπουμ «After Hours» σε θαυμαστή του που έφυγε από τη ζωή

Ο The Weeknd αφιερώνει το νέο άλμπουμ του «After Hours» στη μνήμη θαυμαστή του που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Ο Lance, παρουσιαστής του δημοφιλούς «XO Podcast» και διαχειριστής του λογαριασμού TheXOPodcast2 στο Twitter, πέθανε μόλις λίγες ημέρες πριν κυκλοφορήσει η νέα δισκογραφική δουλειά του The Weeknd.

Μέσω των σελίδων που διέθετε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Lance υποστήριζε ενεργά και προωθούσε σημαντικά τη δουλειά του Καναδού καλλιτέχνη μέσα από συνεχείς δημοσιεύσεις, αποτελώντας βασικό μέλος των φανατικών θαυμαστών του.

Ο The Weeknd συγκλονίστηκε όταν πληροφορήθηκε μέσα από το Twitter τη δυσάρεστη είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο του Lance.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Lance aka XOPodcast. Ήσουν αληθινή ραχοκοκαλιά των οπαδών της XO», έγραψε σε ανάρτησή του ο Abel Tesfaye, όπως είναι το πραγματικό όνομα του τραγουδιστή.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το μαθαίνω αυτό σήμερα. Αφιερώνω το “After Hours” σε εσένα, φίλε μου», πρόσθεσε για το νέο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε την Παρασκευή (20/03).

