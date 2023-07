The Wailers: Το συγκρότημα του Bob Marley στο City Garden Festival

Μία συναυλία με θρυλικά reggae τραγούδια.

Το City Garden μεταμορφώνεται σε μία μοναδική αρένα ορθίων και σας περιμένει για να ζήσουμε μία δυνατή συναυλία με τους The Wailers, το συγκρότημα του Bob Marley, την Δευτέρα 10 Ιουλίου.

Έχουν περάσει 42 χρόνια από τον θάνατο του «βασιλιά της reggae» και «νονό του hip-hop» όπως πολλοί τον αποκαλούν όμως η μουσική του παραμένει παρούσα χωρίς να χάνεται στην πάροδο του χρόνου.

Ο Bob Marley τραγούδησε για τον έρωτα, την αγάπη αλλά και την καταπίεση των μαύρων από τους λευκούς. Έγινε λαϊκό είδωλο με την ημερομηνία γέννησής του να τιμάται ως εθνική εορτή στην Τζαμάικα.

Το 1963 οι Bob Marley, Bunny Wailer και Peter Tosh σχημάτισαν το συγκρότημα The Wailers που έπαιζε ska και rocksteady μουσική (πρώιμες μορφές reggae).

Από το 1968 έως το 1972 οι The Wailers ηχογράφησαν κάποια από τα παλιά τραγούδια τους, έκαναν πιο εμπορικό τον ήχο τους και χτύπησαν τις πόρτες των δισκογραφικών εταιρειών.

Το 1972 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «Catch A Fire» και ένα χρόνο αργότερα το «Burnin’» με τραγούδια όπως το «Get Up, Stand Up» και το «I Shot The Sheriff».

Μετά τον θάνατο του Bob Marley το 1981, οι The Wailers συνέχισαν, με επικεφαλής τον Aston Barrett και τον Junior Marvin.

Το συγκρότημα συνέχισε να συναρπάζει το κοινό με τη μουσική του με παγκόσμιες περιοδείες και έκανε ηχογραφήσεις με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες.

Ο Carlton «Carly» Barrett δολοφονήθηκε στο σπίτι του στην Τζαμάικα σε ηλικία 36 ετών το 1987. Το 1989, ο Aston Barrett σχημάτισε τους The Wailers Band, κυκλοφορώντας το άλμπουμ «I.D.», και συνέχισε να χρησιμοποιεί το όνομα The Wailers όταν συνεργαζόταν με άλλους καλλιτέχνες. Ο Wailer Marvin προσχώρησε στο συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το 2014, οι The Wailers Band ξεκίνησαν την παγκόσμια περιοδεία «Legend Tour» για την 30ή επέτειο από την κυκλοφορία του reggae άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, του «Legend: The Best of Bob Marley and The Wailers».

Από τότε μέχρι και σήμερα το συγκρότημα έχει χαρίσει μαγικές βραδιές στο κοινό του στους ρυθμούς της reggae και των διαχρονικών επιτυχιών του.

Ο Aston Barett Jr. έχει πει σε συνέντευξή του για τους The Wailers:

«Όποτε κάνουμε πρόβες, κάνω βόλτες γύρω από όλους ξεχωριστά για να τους βοηθήσω να καταλάβουν το πώς θα έπρεπε να ακούγονται οι The Wailers… Πώς κάνουν το κοινό να ανατριχιάζει όποτε παίζουν. Όταν παντρεύουμε τα πάντα μαζί, τότε είναι που αναδεικνύεται ο αυθεντικός μας ήχος. Οπότε ναι, έχουμε τον ίδιο ήχο, όπως πάντα, απλά η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε σχέση με το ΄70. Επομένως, απλώς μαθαίνουμε να παίζουμε τη μουσική μας με τα εργαλεία που μας δίνονται σήμερα.

Όταν βρισκόμαστε σε περιοδεία, προσπαθούμε κυρίως να προσεγγίζουμε το νεότερο κοινό μας, έτσι ώστε να τους μεταλαμπαδεύσουμε την αγάπη μας για τη μουσική και τις ρίζες μας. Παράλληλα, θέλουμε να εξελισσόμαστε και να εκσυγχρονιζόμαστε, καθώς και ο ίδιος ο κόσμος εξελίσσεται.

Ο πατέρας μου, μού είχε πει κάποτε: “Αν ακούσεις προσεκτικά κάθε τραγούδι των Bob Marley and the Wailers, θα διαπιστώσεις πως πάντα εξελίσσονταν”. Ό, τι παιζόταν στο ραδιόφωνο, το ενσωμάτωναν ομοιόμορφα στον ήχο τους. Τραγούδια όπως το “Could you be loved” αποτελούσαν τον ήχο μίας εποχής.

Συνεπώς, αυτό ακριβώς το πνεύμα είναι που θέλουμε να διατηρήσουμε. Αυτό που η μουσική μας αντανακλά τη σύγχρονη πραγματικότητα και τον ήχο του τώρα».

Και πράγματι, έως και σήμερα, τα τραγούδια της θρυλικής αυτής μπάντας ακούγονται σαν να γράφτηκαν μόλις, με στίχους τόσο διαχρονικούς, ώστε να είναι επίκαιροι ακόμα και 50 χρόνια μετά.

Πληροφορίες

Δευτέρα 10 Ιουλίου στις 21:00

City Garden Festival by Christmas Theater

Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου

Λ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Πληροφορίες – Προπώληση Εισιτηρίων:

211 7701700, www.viva.gr, www.ct.gr