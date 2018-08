Ανατροπή στα δεδομένα για το «The Voice 5».

To «The Voice Of Greece» αναμένεται να επιστρέψει στις τηλεοπτικές οθόνες το ερχόμενο φθινόπωρο με τον πέμπτο κύκλο του.

Ενώ όλα έδειχναν ότι η συνταγή της επιτυχίας θα συνεχιζόταν με τη διατήρηση της ίδιας κριτικής επιτροπής και του ίδιου παρουσιαστή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μία ηχηρή αποχώρηση από τη σύνθεσή του δημοφιλούς talent show.

Ο Σάκης Ρουβάς, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας στους ρόλους των coaches και ο Γιώργος Καπουτζίδης στο πόστο του παρουσιαστή, συγκρότησαν μία ιδιαίτερα δεμένη ομάδα με έκδηλη χημεία, η η οποία πρόσφερε αμέτρητες σπαρταριστές στιγμές και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό.

Παρόλο που η πεντάδα είχε συμφωνήσει με την παραγωγή να παραμείνει στο «The Voice Of Greece» για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο διακαής πόθος του Πάνου Μουζουράκη να επιδιώξει καριέρα εκτός των συνόρων, φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα.

Ο πολυσχιδής ερμηνευτής και τραγουδοποιός έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα για τη διεθνή σταδιοδρομία του, καθότι συμμετέχει στο λαμπερό καστ της νέας και πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής ταινίας «Mamma Mia! Here We Go Again», μαζί με διάσημους καλλιτέχνες του Χόλιγουντ όπως η Meryl Streep, ο Pierce Brosnan, αλλά και η Cher.

Επιπλέον, ο Πάνος Μουζουράκης συνδράμει και στο soundtrack του «Mamma Mia! Here We Go Again», τραγουδώντας ένα από τα κλασικά τραγούδια των εμβληματικών ABBA.

Ο πολυτάλαντος Έλληνας καλλιτέχνης φέρεται να έχει στα χέρια του αξιόλογες προτάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες σκέφτεται σοβαρά, αφού επισκέπτεται συνεχώς το Λος Άντζελες και στο παρελθόν είχε περάσει από οντισιόν και για την πολυβραβευμένη τηλεοπτική σειρά «Game Of Thrones».

Σε περίπτωση που ο Πάνος Μουζουράκης αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις και ο προγραμματισμός δεν είναι ευνοϊκός, τότε αναγκαστικά θα αποχωρήσει από τη θέση του coach στο «The Voice Of Greece» και η παραγωγή θα πρέπει να προχωρήσει σε αναζήτηση αντικαταστάτη.