«The Voice»: Έλενα Παπαρίζου και Τάμτα ένωσαν φωνές σε ένα μαγικό ντουέτο

Οι δύο κορυφαίες pop stars της χώρας σε μια μοναδική μουσική συνύπαρξη.

Η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε τη σκηνή του «The Voice of Greece» με την Τάμτα και χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό ένα συγκλονιστικό ντουέτο.

Με αφορμή τη συνεργασία τους στη φάση των Knockouts για το δημοφιλές talent show, όπου η Τάμτα είναι σύμβουλος της Έλενας Παπαρίζου, οι δύο τραγουδίστριες συνυπήρξαν μαζί στη σκηνή του «The Voice of Greece» και απέδειξαν τους λόγους για τους οποίους θεωρούνται οι δύο κορυφαίες pop stars της χώρας.

Η «Number One» τραγουδίστρια της ελληνικής δισκογραφίας και το πιο φωτεινό πρόσωπο της pop σκηνής γέμισαν με λάμψη και ρετρό αισθητική τους τηλεοπτικούς δέκτες.

Η Έλενα Παπαρίζου και η Τάμτα ξεκίνησαν την εμφάνισή τους τραγουδώντας την επιτυχία «Be My Lover» του eurodance γκρουπ La Bouche από το 1995.

Στη συνέχεια οι δύο λαμπερές τραγουδίστριες ερμήνευσαν άλλη μία επιτυχία που άφησε το δικό της σημάδι στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1990, το «Freed From Desire» (1996) της Ιταλίδας τραγουδίστριας Gala.

Η Έλενα Παπαρίζου και η Τάμτα επιφύλαξαν τις πιο συναισθηματικές και συγκινητικές στιγμές για το τελευταίο τραγούδι του ντουέτου τους στη σκηνή του «The Voice of Greece».

Με τις υπέροχες φωνές τους ερμήνευσαν το τραγούδι «Can’get You Out Of My Head» της Kylie Minogue από το 2001 και μάγεψαν αβίαστα τους τηλεθεατές.