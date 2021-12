«The Voice»: Η 16χρονη Άννα Αργυρού είναι η μεγάλη νικήτρια – Όσα έγιναν στον τελικό

Η Άννα Αργυρού κέρδισε το «χρυσό» συμβόλαιο με τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Ύστερα από έναν συγκλονιστικό ημιτελικό κατά τη διάρκεια του οποίου το τηλεοπτικό κοινό έδωσε την πρόκριση σε 8 διαγωνιζόμενους και παρακολούθησαν 2.726.164 τηλεθεατές έστω και για ένα λεπτό, το «The Voice of Greece» ολοκληρώθηκε την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου με ένα live τελικό γεμάτο μουσική και εκπλήξεις.

Από την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού είχε προκριθεί στον τελικό ο Δημήτρης Κανάκης. Ο Πάνος Μουζουράκης συμμετείχε στον τελικό με την Ηλιάνα Αλεξάνδρου και τη Χριστίνα Μπαγκντασαρίδου.

Η ομάδα της Έλενας Παπαρίζου απαρτιζόταν από τους Ελένη Ολυμπίου, Γιώργο Γλυκοκόκαλο και Γιώργο Πάττα. Ο Σάκης Ρουβάς είχε στην ομάδα του την Άννα Αργυρού και τον Ανδρέα Μηλιώτη.

Ο Γιώργος Λιανός υποδέχτηκε τους 8 φιναλίστ στη σκηνή του «The Voice of Greece» για την πρώτη τους ερμηνεία και σταδιακά περάσαμε στους 4 και στους 2 διαγωνιζόμενους, προτού ανακοινωθεί το όνομα του μεγάλου νικητή που κέρδισε ένα «χρυσό» συμβόλαιο με τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Οι μουσικές εκπλήξεις του τελικού

Στη σκηνή του «The Voice of Greece» ανέβηκαν όμως και οι coaches.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Σάκης Ρουβάς πρόσφεραν ένα μοναδικό performance ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Τι Να Το Κάνω», «Μία Ζωή Μαζί», «Μάλλον Κάτι Ξέρω», «Δεν Έχει Σίδερα Η Καρδιά Σου», «Παιδί Γενναίο», «Όσο Έχω Εσένα», «Τελικά», «Έλα Μου».

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Έλενα Παπαρίζου σε μία ανατρεπτική μουσική συνάντηση ερμήνευσαν τα «Papa Was A Rollin’ Stone», «Roadhouse Blues» και «Proud Mary».

Στο «The Voice of Greece» επέστρεψε και η Joanne, η περσινή νικήτρια από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου η οποία, ερμήνευσε live την επιτυχία της «Twist In My Sobriety».

Η διαδικασία του τελικού

Ο εντυπωσιακός τελικός του «The Voice Of Greece» ήταν χωρισμένος σε τρία σκέλη, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη.

Στο πρώτο μέρος συμμετείχαν και οι οκτώ φιναλίστ, ερμηνεύοντας τα τραγούδια που διάλεξαν. Ύστερα από την ψηφοφορία των τηλεθεατών μόνο τέσσερις προχώρησαν στον επόμενο γύρο.

Αυτοί ήταν με τυχαία σειρά ανακοίνωσης οι Ανδρέας Μηλιώτης (ομάδα Σάκη Ρουβά), Ηλιάνα Αλεξάνδρου (ομάδα Πάνου Μουζουράκη), Άννα Αργυρού (ομάδα Σάκη Ρουβά), Ελένη Ολυμπίου (ομάδα Έλενας Παπαρίζου).

Οι ψήφοι μηδενίστηκαν και οι τέσσερις τραγουδιστές επανήλθαν στη σκηνή του «The Voice Of Greece» με τραγούδια που είχαν παρουσιάσει στις προηγούμενες φάσεις.

Στο τελευταίο στάδιο του τελικού προκρίθηκαν με τυχαία σειρά ανακοίνωσης η Άννα Αργυρού και ο Ανδρέας Μηλιώτης, αμφότεροι από την ομάδα του Σάκη Ρουβά.

Η διαδικασία επαναλήφθηκε με τις δύο φιναλίστ και οι ψήφοι του κοινό μηδενίστηκαν για τελευταία φορά, ώστε να αναδειχθεί ο νικητής του «The Voice of Greece».

Η καλύτερη «φωνή της Ελλάδας»

Ποιος κέρδισε το χρυσό συμβόλαιο με τη Minos EMI / Universal, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στην Ελλάδα;

Μεγάλη νικήτρια του φετινού «The Voice Of Greece» στέφθηκε η Άννα Αργυρού από την ομάδα Σάκη Ρουβά, η οποία εντυπωσίασε με τις ερμηνείες της σε όλη τη διάρκεια του μουσικού show.

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη νίκη του Σάκη Ρουβά στα έξι χρόνια της παρουσίας του στο «The Voice of Greece» και η πρώτη του μετά την έκτη σεζόν του μουσικού διαγωνισμού, που προβλήθηκε το 2019.

Δείτε όσα έγιναν στον μεγάλο τελικό του «The Voice Of Greece» στο playlist που ακολουθεί: