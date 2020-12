Οι The Strokes παίζουν μπέιζμπολ με ρομπότ στο video του «The Adults Are Talking»

Ένα αμφίρροπος αγώνας μεταξύ των The Strokes και μιας ομάδας από ρομπότ.

Οι The Strokes παρουσιάζουν το music video για το τραγούδι τους «The Adults Are Talking».

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας από επτά χρόνια, το «The New Abnormal» που κυκλοφόρησε από την RCA Records / Sony Music τον Απρίλιο του 2020.

Το «The New Abnormal» απέσπασε πρόσφατα μία υποψηφιότητα για το Καλύτερο Rock Άλμπουμ ενόψει των Βραβείων Grammy του 2021, ενώ έχει ανέβει στο No. 1 των charts Top Rock Albums, Top Alternative Albums και Top Album Sales στο Billboard.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εξώφυλλο του δίσκου κοσμεί ο πίνακας «Bird On Money» του Jean-Michel Basquiat.

Στο μεταξύ, το «The New Abnormal» συνεχίζει να λαμβάνει διθυραμβικές κριτικές από διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως τα New York Times, Rolling Stone, NPR Music, The Independent, Evening Standard, The Time of London κ.ά.

Οι The Strokes παρουσίασαν μάλιστα στη δημοφιλή εκπομπή «Saturday Night Live» τα τραγούδια «The Adults Are Talking» και «Bad Decisions» από το «The New Abnormal».

Το music video για το «The Adults Are Talking» έχε σκηνοθετήσει ο υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ Roman Coppola. Στο clip το συγκρότημα των The Strokes δίνει έναν αγώνα μπέιζμπολ απέναντι στους ανταγωνιστές του, τα ρομπότ.

Οι The Strokes είναι ο τραγουδιστής Julian Casablancas, οι κιθαρίστες Nick Valensi και Albert Hammond Jr., o μπασίστας Nikolai Fraiture και ο ντράμερ Fabrizio Moretti.