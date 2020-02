The Strokes: Νέος δίσκος μετά από επτά χρόνια – Ακούστε το πρώτο single

Την άνοιξη θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των The Strokes.

Οι The Strokes ανακοινώνουν την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου μετά από επτά χρόνια.

Η νέα δισκογραφική δουλειά τους έχει τον τίτλο «The New Abnormal» και αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις Cult και RCA Records / Sony Music στις 10 Απριλίου, περιέχοντας μόνο εννέα τραγούδια.

Το «The New Abnormal» είναι το έκτο studio album της αμερικανικής ροκ μπάντας. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στα Shangri-LaStudios στο Μαλιμπού και την παραγωγή έκανε ο Rick Ruben.

Το εξώφυλλο του δίσκου απεικονίζει τον πίνακα «Bird on Money» που φιλοτέχνησε το 1981 ο καλλιτέχνης Jean-Michel Basquiat, ένας από τους εκφραστές του νεοεξπρεσιονισμού της δεκαετίας του 1980.

Πρώτο single του άλμπουμ «The New Abnormal» είναι το τραγούδι «At The Door».

Το ρετρό music video του «At The Door» σκηνοθέτησε ο Mike Burakoff. Οι The Strokes παρουσίασαν πρώτη φορά το βίντεο κατά τη διάρκεια εμφάνισής τους σε προεκλογική συγκέντρωση του γερουσιαστή Bernie Sanders στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire.

Αφού ξεκίνησαν το νέο έτος με μία εκρηκτική συναυλία στην πόλη τους, τη Νέα Υόρκη και στο Barclays Center, τα μέλη της μπάντας θα πραγματοποιήσουν αυτές τις ημέρες μία σύντομη σειρά συναυλιών στην Ευρώπη.

Στις επερχόμενες εμφανίσεις τους συμπεριλαμβάνεται μία ξεχωριστή συναυλία στο Roundhouse του Λονδίνου στις 19 Φεβρουαρίου, που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από μία δεκαετία.

Οι The Strokes μπάντα αποτελούνται από τον τραγουδιστή Julian Casablancas, τους κιθαρίστες Nick Valensi και τον Albert Hammond Jr., τον μπασίστα Nikolai Fraiture και τον ντράμερ Fabrizio Moretti.

Το tracklist του άλμπουμ «The New Abnormal»

1. The Adults Are Talking

2. Selfless

3. Brooklyn Bridge To Chorus

4. Bad Decisions

5. Eternal Summer

6. At The Door

7. Why Are Sundays So Depressing

8. Not The Same Anymore