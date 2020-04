Οι The Strokes παρουσιάζουν το single «Brooklyn Bridge To Chorus»

Το τρίτο single από το νέο άλμπουμ των The Strokes κινείται σε new-wave ρυθμούς.

Οι The Strokes μόλις κυκλοφόρησαν ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Brooklyn Bridge To Chorus».

Το «Brooklyn Bridge To Chorus» θα συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ «The New Abnormal» της μπάντας, που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου μέσω της Panik Records και της Sony Music.

Ο Julian Casablancas των The Strokes συλλογίζεται στο «Brooklyn Bridge To Chorus» ανθρώπους και αναμνήσεις από το παρελθόν του, όπως τις «μπάντες της δεκαετίας του ’80». Τελικά παραδέχεται ότι αποτελούν πράγματι παρελθόν και τα αφήνει πίσω του, αναζητώντας νέους ανθρώπους που θα τον περιβάλλουν.

Το «The New Abnormal» είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά των The Strokes μετά από επτά χρόνια.

Το music video για το πρώτο τραγούδι του δίσκου, το «At The Door», έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του συγκροτήματος στην ομιλία του Bernie Sanders στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire.

Το «The New Abnormal» είναι το έκτο studio album των The Strokes. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στα Shangri-La Studios στο Μαλιμπού και την παραγωγή επιμελήθηκε ο Rick Ruben.

Το εξώφυλλο του δίσκου διακοσμεί ο πίνακας «Bird on Money» του Jean-Michel Basquiat.