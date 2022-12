Οι The Strokes ανακοινώνουν το box set «The Singles – Volume 01»

Δέκα singles σε μαύρο βινύλιο 7 ιντσών.

Οι The Strokes ανακοινώνουν το «The Singles – Volume 01», ένα υπερπολυτελές box set που συγκεντρώνει τα μοναδικά πρώτα singles του συγκροτήματος και θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music από τις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Το box set περιλαμβάνει 10 αξέχαστα singles από τα τρία πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος – τα «Is This It» (2001), «Room on Fire» (2003) και «First Impressions of Earth» (2006) – καθώς και σπάνια B-sides από την αρχική κυκλοφορία των singles.

Τα δέκα singles θα κυκλοφορήσουν σε μαύρο βινύλιο 7 ιντσών που θα διαθέτουν το αρχικό τους artwork.

Τα βίντεο και για τα δέκα A-sides, συμπεριλαμβανομένων των «Hard to Explain», «Last Nite», «Reptilia», «Juicebox» και «Heart in a Cage», είναι πλέον διαθέσιμα σε υψηλή ανάλυση (HD) στο επίσημο κανάλι των The Strokes στο YouTube.

Οι The Strokes – ο τραγουδιστής Julian Casablancas, οι κιθαρίστες Nick Valensi και Albert Hammond Jr., ο μπασίστας Nikolai Fraiture και ο ντράμερ Fabrizio Moretti – συναντήθηκαν στο Μανχάταν το 1999 και κατάφεραν να διακριθούν ως ένα από τα πιο μοναδικά συγκροτήματα του 21ου αιώνα.

Το πρώτο τους EP «The Modern Age», που κυκλοφόρησε μέσω της ανεξάρτητης εταιρείας Rough Trade το 2001, δημιούργησε μια παγκόσμια λατρεία για τη μουσική τους.

Το πρώτο τους άλμπουμ, «Is This It», το οποίο ακολούθησε την ίδια χρονιά, θεωρήθηκε το καλύτερο ροκ άλμπουμ του 2001 από τα Billboard, NME, Entertainment Weekly, Time και CMJ.

Συμπεριλήφθηκε επίσης στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς των New York Times, Rolling Stone, USA Today και MOJO, ενώ κατάφερε να ανέβει στο No. 2 στην ψηφοφορία του Village Voice.

Το «The Singles – Volume 01» είναι μια μοναδική συλλογή που κυκλοφορεί για πρώτη φορά από το συγκρότημα και αποτελεί το ιδανικό δώρο για όλους τους λάτρεις της ροκ μουσικής.

Το tracklist του «The Singles – Volume 01»

1A: The Modern Age (Rough Trade Version)

1B: Last Nite (Rough Trade Version)

2A: Hard to Explain

2B: New York City Cops

3A: Last Nite

3B: When It Started

4A: Someday

4B: Alone, Together (Home Recording)

4BB: Is This It (Home Recording)

5A: 12:51

5B: The Way It Is (Home Recording)

6A: Reptilia

6B: Modern Girls & Old Fashion Men

7A: The End Has No End

7B: Clampdown (Live at Alexandria Palace)

8A: Juicebox

8B: Hawaii

9A: Heart in a Cage

9B: I’ll Try Anything Once («You Only Live Once» Demo)

10A: You Only Live Once

10B: Mercy Mercy Me (The Ecology)