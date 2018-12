Μπείτε στο πνεύμα των εορτών με υπέροχες ερμηνείες στα καλύτερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Νιώστε τη μαγεία των Χριστουγέννων συντροφιά με το απόλυτο εορταστικό playlist.

Επιλέξαμε για εσάς τις καλύτερες μουσικές προτάσεις που ταιριάζουν με τα λαμπερά στολίδια, τις πολύχρωμες γιρλάντες και τα φωτεινά λαμπιόνια που αναβοσβήνουν ρυθμικά για να συνθέσουμε το πιο ξεχωριστό soundtrack των Χριστουγέννων.

Στο «The Soundtrack Of Christmas» θα βρείτε διαχρονικά επί το πλείστον χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ερμηνευμένα τόσο από νεότερους καλλιτέχνες του διεθνούς στερεώματος όσο και από κλασικούς θρύλους της μουσικής.

Ο Sam Smith, η Lady Gaga, Céline Dion, η Beyoncé με τις Destiny’s Child, η Ariana Grande, και οι Fifth Harmony συναντούν τον Nat King Cole, τον Bing Crosby, τον Frank Sinatra, τον Elvis Presley, τον John Lennon, τους Queen, τον Bob Dylan, την Aretha Franklin, τη Madonna, τους ABBA και άλλους για να υμνήσουν τη γιορτή της αγάπης.

Ευχάριστη προσθήκη στη λίστα αποτελούν οι επιλογές από Έλληνες καλλιτέχνες όπως η Έλενα Παπαρίζου, ο Μάριος Φραγκούλης και η Μαρίζα Ρίζου.

«Have Yourself A Merry Little Christmas», «Let It Snow!», «The Little Drummer Boy», «Silent Night», «Santa Claus Is Coming To Town», «I Wish You A Merry Christmas», «Joy To The World», «Driving Home For Christmas», «Feliz Navidad» και «Santa Baby» είναι μερικά από τα τραγούδια που θα ακούσετε στο «The Soundtrack Of Christmas».

Ανάμεσα στις εκπλήξεις είναι και οι απρόσμενες διασκευές σε δύο από τις γνωστότερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών. Το «Last Christmas» και το «All I Want For Christmas» συστήνονται εκ νέου μέσα από διαφορετικές φωνές, ενώ συμπεριλαμβάνονται και οι αυθεντικές εκτελέσεις.

Αυτές τις γιορτές συντονιστείτε στο ρυθμό του «The Soundtrack Of Christmas» και μπείτε στο κλίμα των Χριστουγέννων με τον καλύτερο τρόπο!



Απευθείας σύνδεσμος – link: spoti.fi/2hSF3oO