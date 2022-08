Οι The Smile των Thom Yorke και Jonny Greenwood παρουσιάζουν το single «The Smoke»

Το νεοσύστατο συγκρότημα των The Smile συνεχίζει τα δισκογραφικά βήματά του.

Οι The Smile, το νέο συγκρότημα του Thom Yorke και του Jonny Greenwood των Radiohead και του Tom Skinner των Sons Of Kemet, παρουσιάζουν το δεύτερο single τους.

Το «The Smoke» διαδέχεται το επίσημο ντεμπούτο του νεοσύστατου συγκροτήματος με το τραγούδι «You Will Never Work In Television Again».

Οι The Smile παρουσίασαν και τα δύο τραγούδια κατά τη διάρκεια της πρώτης τους ζωντανής εμφάνισης, στη σκηνή της livestream συναυλίας «Live At Worthy Farm» τον Μάιο του 2021, που διοργανώθηκε στη θέση του μουσικού φεστιβάλ «Glastonbury».

Την παραγωγή του «The Smoke» έχει κάνει ο παραγωγός των Radiohead, Nigel Godrich και στο τραγούδι συμμετέχουν ο μουσικός τούμπα Theon Cross από τους Sons of Kemet και ο Βρετανός jazz τρομπετίστας Byron Wallen, ο οποίος συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στη μουσική του Jonny Greenwood για την ταινία «Spencer».

Επιπλέον, στο «The Smoke» συνεισφέρουν οι σαξοφωνίστες Chelsea Carmichael και Jason Yarde, ο τρομπονίστας Nathaniel Cross (αδελφός του Theon Cross) και ο πολυοργανίστας Robert Stillman.

Το «The Smoke» συνοδεύεται από ένα lyric video που δημιούργησε ο βραβευμένος με BAFTA σεναριογράφος και σκηνοθέτης Mark Jenkin σε φιλμ 16 χιλιοστών.

Οι The Smile θα πραγματοποιήσουν τρεις διαδοχικές ζωντανές εμφανίσεις στο «Magazine London» του Λονδίνου το Σάββατο 29 Ιανουαρίου και την Κυριακή 30 Ιανουαρίου. Οι τρεις συναυλίες θα μεταδοθούν σε πραγματικό χρόνο μέσω livestream σε όλο τον κόσμο.

Λόγω της τεράστιας ζήτησης εισιτηρίων για τις συναυλίες, το συγκρότημα ξεκίνησε πρόσφατα ένα παγκόσμιο διαγωνισμό, προσφέροντας από δύο εισιτήρια για τις τρεις συναυλίες σε κάθε χώρα του κόσμου. Αυτά τα περιορισμένα εισιτήρια έχουν πλέον εξαντληθεί.

Στο livestram, στο οποίο οι The Smile θα παρουσιάσουν το ακυκλοφόρητο υλικό τους, τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο βραβευμένος Paul Dugdale και την παραγωγή η Driift. Εκτός από τη μετάδοση μέσω διαδικτύου, οι συναυλίες των The Smile θα προβληθούν επίσης σε ανεξάρτητους χώρους και κινηματογράφους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Rippla.