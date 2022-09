Οι The Smile των Thom Yorke και Jonny Greenwood μοιράζονται το single «Skrting On The Surface»

Το «Skrting On The Surface» ήταν ένα τραγούδι που είχαν στο συρτάρι οι Radiohead για πολλά χρόνια.

Οι The Smile – οι οποίοι αποτελούνται από τους Thom Yorke και Jonny Greenwood των Radiohead και τον ντράμερ Tom Skinner των Sons of Kemet – κυκλοφορούν το τρίτο τραγούδι τους, με τίτλο «Skrting On The Surface».

Το τραγούδι, γραμμένο σε έναν μαγικό ρυθμό 11/8, τοποθετεί τις ηλεκτρικές κιθάρες του Greenwood σε έναν ωκεανό με εφέ από delays, με τον Thom Yorke να τραγουδά απαλά σε φαλσέτο.

Σε πολλά σημεία, το rhythm section υποχωρεί για να αναδείξει τα δαιδαλώδη arpeggios, κάνοντας χώρο για ένα σιγανό τμήμα ξύλινων πνευστών.

Οι The Smile συνδύασαν το τραγούδι με ένα ασπρόμαυρο βίντεο από τον Mark Jenkin, που γυρίστηκε μέσα στο εγκαταλελειμμένο ορυχείο κασσίτερου Rosevale στην Κορνουάλη της Αγγλίας.

Ο Thom Yorke πρωταγωνιστεί στο music video, το οποίο παραπέμπει στην κλειστοφοβική ατμόσφαιρα της ταινίας «The Lighthouse» του Robert Eggers από το 2019.

Οι The Smile παρουσίασαν ζωντανά το «Skrting On The Surface», μαζί με τα τραγούδια «The Smoke» και «You Will Never Work In Television Again» που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο livestream «Live at Worthy Farm» του μουσικού φεστιβάλ «Glastonbury» τον Μάιο του 2021.

Οι The Smile πραγματοποίησαν τρεις συναυλίες με την παρουσία κοινού (που μεταδόθηκαν επίσης μέσω livestreaming) στα τέλη Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματός τους έπαιξαν συνολικά 15 τραγούδια και παρουσίασαν νέο υλικό ενώ διασκεύασαν και το «It’s Different For Girls» του Joe Jackson.

Παρά την αναγγελία του πρώτου άλμπουμ τους στα δελτία τύπου και σε διάφορες συνεντεύξεις, οι The Smile δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την ημερομηνία της κυκλοφορίας του.

Ο παραγωγός Nigel Godrich μίλησε για το άλμπουμ στο «The Coda Collection» τον Ιούλιο, λέγοντας: «Είναι μια ενδιαφέρουσα παράθεση πραγμάτων, αλλά έχει νόημα. Θα βγάλει νόημα».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Jonny Greenwood τον Αύγουστο στο NME είπε ότι το συγκρότημα «καθόταν μπροστά σε ένα σωρό κομμάτια και προσπαθούσε να αποφασίσει ποια θα μπουν στο δίσκο».