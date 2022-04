Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Peaky Blinders».

Το «Pana-vision» είναι η τέταρτη και νεότερη κυκλοφορία των The Smile, του συγκροτήματος που σχημάτισαν ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood των Radiohead και ο Tom Skinner των Sons Of Kemet.

Την κυκλοφορία του «Pana-vision» συνοδεύει ένα animation video της Sabrina Nichols με έργα του καλλιτέχνη Stanley Donwood.

Το «Pana-vision», το οποίο παρουσιάστηκε αυτό το Σαββατοκύριακο στο φινάλε της έκτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Peaky Blinders» του BBC, είναι τώρα διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω της XL Recordings.

Ενώ το «Pana-vision» πιθανώς να το αναγνώρισαν αμέσως οι έμπειροι θεατές του «Peaky Blinders», στο ίδιο επεισόδιο έκανε πρεμιέρα ένα μεγαλειώδες ορχηστρικό κομμάτι που τα πιο οξυδερκή αυτιά ίσως αναγνώρισαν ως δουλειά του Thom Yorke.

Πρόκειται για το «That’s How Horses Are», το δεύτερο single που έγραψε ο Thom Yorke για το soundtrack του «Peaky Blinders» μετά το πρόσφατα «5:17».

Τον προηγούμενο μήνα, οι The Smile κυκλοφόρησαν το single «Skrting on the Surface» τον περασμένο μήνα, το οποίο συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που γυρίστηκε σε ασπρόμαυρο φιλμ 16 χιλιοστών από τον βραβευμένο με BAFTA σεναριογράφο και σκηνοθέτη Mark Jenkin στο εγκαταλελειμμένο μεταλλείο κασσίτερου Rosevale της Κορνουάλης και εμφανίστηκε με το χέρι σε νερό από το ορυχείο.

Προηγουμένως, οι The Smile κυκλοφόρησαν το «The Smoke», το οποίο απέκτησε ένα remix από τον Dennis Bovell, καθώς και το πρώτο τους single, «You Will Never Work In Television Again», το οποίο έκαναν τους New York Times να παραληρούν.

«Πάνω σε ένα μελαγχολικό ρυθμό 5/4 και σε κιθάρες που ανεβοκατεβαίνουν μέσα από τρεις συγχορδίες, ο Yorke βροντοφωνάζει την εκδικητική του οργή για “κάποιο γκάνγκστερ τρολ που υπόσχεται” ότι θα καταβροχθίσει “όλες αυτές τις όμορφες νεανικές ελπίδες και τα όνειρα” και μπορείς σχεδόν να νιώσεις τα σάλια να πετάνε», έγραψαν οι New York Times για το δισκογραφικό ντεμπούτο των The Smile.

Το «Pana-vision» ήταν ένα από τα τραγούδια που παρουσίασαν οι The Smile στην πρώτη τους εμφάνιση ως συγκρότημα στο livestream «Live at Worthy Farm» του «Glastonbury» τον Μάιο του 2021 και το ερμήνευσαν ξανά στις τρεις πρώτες συναυλίες τους μπροστά σε κοινό που έλαβαν χώρα στις 29 και 30 Ιανουαρίου στο Λονδίνο.