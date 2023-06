Οι The Smile των Thom Yorke και Jonny Greenwood κυκλοφορούν το νέο single «Bending Hectic»

Το πρώτο τραγούδι των The Smile για τη φετινή χρονιά.

Οι The Smile κυκλοφορούν το νέο single «Bending Hectic».

Το «Bending Hectic» είναι το πρώτο τραγούδι των The Smile – οι οποίοι αποτελούνται από τους Thom Yorke και Jonny Greenwood των Radiohead και των Tom Skinner των Sons Of Kemmet, μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου πρώτου άλμπουμ τους «A Light For Attracting Attention» τον Μάιο του 2022.

Την παραγωγή του single έχει υπογράψει ο Sam Petts-Davies και στο τραγούδι συμμετέχουν επίσης έγχορδα από τη Σύγχρονη Ορχήστρα του Λονδίνου (London Contemporary Orchestra).

Οι ηχογραφήσεις του «Bending Hectic» έγιναν στα εμβληματικά Abbey Road Studios στο Λονδίνο.

Το «Bending Hectic» δεν είναι εντελώς άγνωστο. Οι The Smile είχαν παρουσιάσει για πρώτη φορά το τραγούδι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους σε ένα από τα προηγούμενα live τους.

Αρχικά, το τραγούδι παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας των The Smile στο Montreux Jazz Festival το 2022, αν και δεν συμπεριλήφθηκε στο live album του που ακολούθησε αργότερα μέσα στη χρονιά.

Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, το μυστηριώδες τραγούδι έγινε σύντομα «φαινόμενο από στόμα σε στόμα» σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, με τους «θαυμαστές και τους κριτικούς να ζητούν την κυκλοφορία του».

Τώρα, σχεδόν ένα χρόνο από τότε που οι The Smile παρουσίασαν για πρώτη φορά το «Bending Hectic» στο Montreux Jazz Festival, το τραγούδι κυκλοφορεί ψηφιακά παγκοσμίως από την XL Recordings.

Το «Bending Hectic» δεν αναμένεται να συμπεριληφθεί σε κάποιο επερχόμενο άλμπουμ των The Smile. Αντίθετα, είναι ένα μεμονωμένο single που περίμενε το κοινό με μεγάλη προσμονή.

Το τραγούδι κυκλοφορεί ενόψει της έναρξης της περιοδείας των The Smile στη Βόρεια Αμερική.

Οι The Smile θα ξεκινήσουν την περιοδεία τους με τις πρώτες εμφανίσεις του στην Πόλη του Μεξικού στις 21 – 22 Ιουνίου στο National Auditorium και στη συνέχεια, θα περιοδεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει τις πρώτες τους ζωντανές εμφανίσεις σε κάθε πόλη που θα επισκέπτεται – με εξαίρεση τη Νέα Υόρκη.

Μετά από δύο συναυλίες στο Όστιν του Τέξας στις 25 – 26 Ιουνίου, οι The Smile θα κάνουν στάσεις σε Φλόριντα, Νότια Καρολίνα, Βόρεια Καρολίνα, Βανκούβερ, Νέα Υόρκη, Πενσυλβάνια, Οχάιο, Κεμπέκ, Οντάριο, Μιζούρι και Ιλινόις.