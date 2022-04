The Smile: Το side project των Radiohead ανακοινώνει το πρώτο άλμπουμ του

Το πρώτο άλμπουμ των The Smile θα έχει τον τίτλο «A Light For Attracting Attention» και θα κυκλοφορήσει από την από την XL Recordings στις 13 Μαΐου.

Το άλμπουμ αποτελείται από 13 τραγούδια σε παραγωγή και μίξη του Nigel Godrich και σε mastering του Bob Ludwig.

Στο «A Light For Attracting Attention» συμμετέχουν έγχορδα από τη Σύγχρονη Ορχήστρα Μουσικής του Λονδίνου και ένα σύνολο χάλκινων πνευστών από σύγχρονους τζαζίστες του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ των οποίων οι Byron Wallen, Theon και Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman και Jason Yarde.

Οι The Smile, οι οποίοι απαρτίζονται από τον Thom Yorke και τον Jonny Greenwood των Radiohead και τον Tom Skinner των Sons of Kemet, έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα singles «You Will Never Work In Television Again», «The Smoke» και «Skrting On The Surface», τα οποία απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές.

Το «The Smoke» απέκτησε επίσης ένα dub remix από τον θρυλικό παραγωγό της reggae Dennis Bovell.

Το πιο πρόσφατο single των The Smile, με τον τίτλο «Pana-vision», κυκλοφόρησε στις 3 Απριλίου και παρουσιάστηκε στο φινάλε της δημοφιλούς σειράς «Peaky Blinders». Το animated video για το «Pana-vision» περιέχει έργα τέχνης με την υπογραφή του μόνιμου συνεργάτη των Radiohead, του Βρετανού καλλιτέχνη Stanley Donwood και του Thom Yorke.

And finally! A release date for our new album A Light For Attracting Attention. We're proud & excited for everyone to have the whole thing. On May 13th, all digital copies will be with you & physical copies will be available from June 17th. Pre-order here: https://t.co/fbiBwFFunn pic.twitter.com/b7ZN8rNDIV

— The Smile (@thesmiletheband) April 20, 2022