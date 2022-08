Οι The Smile των Thom Yorke και Jonny Greenwood παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ «A Light For Attracting Attention»

Το side project των Radiohead παρουσιάζει το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του.

Οι The Smile των Thom Yorke, Jonny Greenwood και Tom Skinner κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους, με τίτλο «A Light For Attracting Attention».

Το άλμπουμ περιέχει 13 τραγούδια σε παραγωγή και μίξη του Nigel Godrich και σε mastering του Bob Ludwig.

Στο «A Light For Attracting Attention» συμμετέχουν έγχορδα από τη Σύγχρονη Ορχήστρα Μουσικής του Λονδίνου και ένα σύνολο χάλκινων πνευστών από σύγχρονους τζαζίστες του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ των οποίων οι Byron Wallen, Theon και Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman και Jason Yarde.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, οι The Smile κυκλοφόρησαν τα singles «You Will Never Work In Television Again», «The Smoke», «Skrting On The Surface», «Free In The Knowledge» και πιο πρόσφατα το «Thin Thing», τα οποία απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές.

Το «The Smoke» απέκτησε επίσης ένα dub remix από τον θρυλικό παραγωγό της reggae Dennis Bovell.

Το «Pana-vision», το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του Απριλίου, παρουσιάστηκε στο φινάλε της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Peaky Blinders». Το animated video για το «Pana-vision» περιέχει έργα τέχνης με την υπογραφή του μόνιμου συνεργάτη των Radiohead, του Βρετανού καλλιτέχνη Stanley Donwood και του Thom Yorke.

Οι The Smile, το νέο συγκρότημα που αποτελείται από τους Thom Yorke και Jonny Greenwood των Radiohead και τον Tom Skinner των Sons Of Kemet, έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στη livestream συναυλία «Live At Worthy Farm» που πραγματοποιήθηκε από το μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury» τον Μάιο του 2022.

Οι The Smile θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία για το 2022 στις 16 Μαΐου από την Κροατία και στη συνέχεια θα δώσουν συναυλίες στο Λονδίνο, στο Εδιμβούργο και στο Μάντσεστερ, πριν επιστρέψουν στην Ευρώπη. Η τελευταία συναυλία τους θα πραγματοποιηθεί στην Ταορμίνα της Σικελίας στις 20 Ιουλίου.

Το άλμπουμ «A Light For Attracting Attention» των The Smile κυκλοφορεί από την XL Recordings σε ψηφιακή μορφή, ενώ από τις 17 Ιουνίου θα είναι διαθέσιμο επίσης σε CD και σε βινύλιο.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: