The Smashing Pumpkins: Επιστρέφουν με μία ροκ όπερα σε τρεις πράξεις – Ακούστε το νέο τραγούδι «Beguiled»

Το νέο άλμπουμ των The Smashing Pumpkins θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη και θα περιέχει 33 τραγούδια.

Οι The Smashing Pumpkins ανακοίνωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν μία ροκ όπερα σε τρεις πράξεις με την ονομασία «ATUM» (προφέρεται «autumn»), σε τρεις διαφορετικές δόσεις μέσα στους επόμενους πέντε μήνες.

Το συγκρότημα δίνει μία πρόγευση των 33 τραγουδιών του «ATUM» με το «Beguiled», το οποίο κυκλοφορεί τώρα. Οι The Smashing Pumpkins παρουσίασαν ζωντανά νωρίτερα σήμερα στο κοινό τους το «Beguiled» μέσω του λογαριασμού τους στο TikTok.

Ο frontman του συγκροτήματος, Billy Corgan, έγραψε και έκανε την παραγωγή του ATUM κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών και οραματίστηκε το άλμπουμ ως συνέχεια του άλμπουμ «Mellon Collie and the Infinite Sadness» του 1995 και του «Machina/The Machines of God» του 2000.

Το «ATUM» χωρίζεται σε τρία ξεχωριστά μέρη που θα αποτελούνται από 11 τραγούδια το καθένα.

Το πρώτο μέρος θα κυκλοφορήσει στις 15 Νοεμβρίου, το δεύτερο στις 31 Ιανουαρίου 2023 και το τρίτο στις 21 Απριλίου 2023. Επίσης είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία ένα special boxed set με τα 33 τραγούδια και 10 bonus tracks.

Κάθε ένα από τα τραγούδια των «ATUM» θα αποκαλύπτεται κάθε εβδομάδα μέσω της νέας σειράς podcast «Thirty-Three» του William Patrick «Billy» Corgan. Τα δύο πρώτα επεισόδια του podcast είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του συγκροτήματος και περιλαμβάνουν τα νέα τραγούδια «Atum» και «Butterfly Suite».

Καλεσμένος του πρώτου επεισοδίου είναι ο καταξιωμένος πιανίστας του David Bowie, Mike Garson. Σύντομα θα αποκαλυφθούν και άλλοι καλεσμένοι. Αυτή την εβδομάδα, ο ίδιος ο Corgan πραγματοποιεί μία βαθύτερη του «Atum» και του «Butterfly Suite».

Το podcast ασχολείται επίσης με την ιστορία των Pumpkins και παρουσιάζει από ένα κλασικό τραγούδι τους σε κάθε επεισόδιο.

Όταν οι The Smashing Pumpkins αναδύθηκαν για πρώτη φορά από το Σικάγο το 1988, ο κόσμος δεν είχε ακούσει ποτέ ένα παρόμοιο συγκρότημα. Συνδύασαν rock, pop, shoe-gaze, metal, goth, ψυχεδέλεια και ηλεκτρονικά στοιχεία σε ένα καλειδοσκόπιο από ζαχαρένιες μελωδίες, θολές παραμορφώσεις, πομπώδεις ενορχηστρώσεις, εμπρηστικά fretwork, εύγλωττους στίχους και ακαταμάχητες μελωδίες.

Οι The Smashing Pumpkins έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Στη δισκογραφία τους ξεχωρίζουν το πλατινένιο «Gish» (1991), το τέσσερις φορές πλατινένιο «Siamese Dream» (1993), το διαμαντένιο «Mellon Collie and the Infinite Sadness» (1995), το πλατινένιο «Adore» (1998) και το χρυσό «Machina/The Machines of God» (2000).

Το 2018, ξεκίνησαν μία από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες τους, το «Shiny and Oh So Bright Tour», ενώ ακολούθησε το «Shiny and Oh so Bright, Vol. 1 / Lp: No Past. No Future. No Sun». Εν τω μεταξύ, το 2020 κυκλοφόρησε το ενδέκατο ολοκληρωμένο και τελευταίο διπλό άλμπουμ του συγκροτήματος, το «CYR».