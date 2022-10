Maluma, Adam Levine και The Rudeboyz συνεργάζονται στο νέο single «Ojalá»

Μία φλογερή latin pop συνεργασία.

Οι The Rudeboyz κάνουν το ντεμπούτο τους ως παραγωγοί και συνεργάζονται με τον Maluma και τον Adam Levine στο νέο single τους «Ojalá».

Οι βραβευμένοι με Grammy Κολομβιανοί παραγωγοί και μακροχρόνιοι συνεργάτες του Maluma, The Rudeboyz («Hawaii», «Felices los 4», «Borró Cassette», «Chantaje»), βγαίνουν από τα παρασκήνια επιστρατεύοντας το παγκόσμιο είδωλο της latin μουσικής Maluma για το πρώτο τους single «Ojalá» και το μετατρέπουν στη συνεργασία των ονείρων τους προσθέτοντας τον σούπερ σταρ Adam Levine.

Το «Ojalá» κυκλοφορεί από τη θερμοκοιτίδα ταλέντων NEON16 και τη Sony Music Latin και συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία της Diane Martel.

Ο Bryan Lezcano Chaverra, γνωστός με το ψευδώνυμο «Chan El Genio» και ο Kevin Mauricio Jiménez Londoño, γνωστός ως «Kevin ADG» συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2008, ενώ δημιουργούσαν ανεξάρτητα μουσική.

Λίγο καιρό αφότου έγιναν φίλοι και τακτικοί συνεργάτες, οι δύο γεννημένοι στο Μεντεγίν παραγωγοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να γίνουν οι The Rudeboyz.

Το φημισμένο δίδυμο έχει δημιουργήσει πολυάριθμες παγκόσμιες επιτυχίες και έχει συνεργαστεί με παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες όπως οι Shakira, Arcangel, Yandel, Sech, Blessd, Rels b, Jennifer Lopez, Prince Royce, FEID, Sebastian Yatra, De La Ghetto και Mau y Ricky, μεταξύ άλλων.

Οι The Rudeboyz υπέγραψαν πρόσφατα συμβόλαιο με τη NEON16, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από crossover επιτυχίες όπως το «Un Día (One Day)» των Bad Bunny, Dua Lipa, J Balvin και Tainy, το «I Like It» της Cardi B με τον Bad Bunny και τον J Balvin και το «Summer Of Love» του Shawn Mendes, καθώς και την παγκόσμια επιτυχία του παραγωγού Tainy.

Το δίδυμο των The Rudeboyz δημιούργησε το «Ojalá» μαζί με τον Adam Levine, τον μακροχρόνιο συνεργάτη του J Kash και τον Lex Borrero.

Οι The Rudeboyz μοιράστηκαν μια αποκλειστική γεύση του «Ojalá» κατά τη διάρκειας της εμφάνισής τους στο πάνελ στο Spotify Casa Medallo στο Μεντεγίν της Κολομβίας, όπου μίλησαν για τη μετάβασή τους από παραγωγούς σε καλλιτέχνες σε ανερχόμενους καλλιτέχνες, παραγωγούς και μέσα ενημέρωσης.

Η αγάπη του Adam Levine για τη latin μουσική και κουλτούρα μεγάλωσε κατά τη διάρκεια των πολλών ετών που έκανε περιοδείες στη Λατινική Αμερική. Ο γνωστός τραγουδιστής έψαχνε ένα τραγούδι για να ενώσει τον ήχο και τη φωνή του με την ατμόσφαιρα και την κίνηση της latin μουσικής.

Στο τελευταίο άλμπουμ των Maroon 5, το «Jordi» του 2021, συνεργάστηκε με τους Anuel AA και Tainy στο τραγούδι «Button», το οποίο του γέννησε την επιθυμία να τραγουδήσει στα ισπανικά σε ένα latin τραγούδι.

Το «Ojalá» του έδωσε αυτήν την ευκαιρία, συνδυάζοντας τους αισθησιακούς στίχους του Maluma με την εμβληματική χροιά και τις μελωδίες του Adam Levine για να δημιουργήσει έτσι το τέλειο latin pop τραγούδι.