«The Rolling Stones In Mono» για πρώτη φορά σε έγχρωμα βινύλια

Για πρώτη φορά σε έγχρωμα βινύλια όλες οι μονοφωνικές ηχογραφήσεις των Rolling Stones από την περίοδο 1963-1969.

Η ABKCO Records πρόκειται να κυκλοφορήσει το box set δίσκων βινυλίου «The Rolling Stones In Mono (Limited Colour Edition)» στις 20 Ιανουαρίου 2023.

Αφού αρχικά κυκλοφόρησε σε μαύρο βινύλιο, CD και ψηφιακά το 2016, η ανανεωμένη έκδοση της συλλογής περιέχει το σύνολο της ηχογραφημένης δουλειάς των Rolling Stones από τη δεκαετία του 1960 (186 κομμάτια σε 16 LP 180 γραμμαρίων), τα οποία τώρα παρουσιάζονται σε μία πληθώρα χρωμάτων βινυλίου – 14 συνολικά – που επιλέχθηκαν για να ταιριάζουν με το αρχικό εξώφυλλο κλασικών άλμπουμ του συγκροτήματος όπως τα «Aftermath» και «Beggars Banquet».

Το «The Rolling Stones In Mono (Limited Colour Edition)» καλύπτει την περίοδο 1963-1969, τα καθοριστικά χρόνια του θρυλικού κουιντέτου από το Λονδίνο, το οποίο ονομάστηκε και αναγνωρίστηκε ως «το μεγαλύτερο rock and roll συγκρότημα του κόσμου», καθώς κυκλοφορούσε επιτυχίες που χαρακτήριζαν την εποχή τους, όπως τα «(I Can’t Get No) Satisfaction», «Paint It, Black», «Ruby Tuesday» και «Honky Tonk Women».

Το «The Rolling Stones In Mono», το οποίο εκτείνεται σε 15 ξεχωριστά άλμπουμ, περιέχει σημαντικές κυκλοφορίες από τη δισκογραφία του συγκροτήματος στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, οργανωμένες έτσι ώστε να περιλαμβάνουν κάθε κομμάτι της εποχής, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους πλεονασμούς του καταλόγου τους.

Το «Stray Cats», μία συλλογή 2 LP που διατίθεται αποκλειστικά μέσα στο box set βινυλίου, κλείνει όλες τις εκκρεμότητες, περιλαμβάνοντας κάθε τραγούδι των Rolling Stones από τη δεκαετία του 1960 που δεν υπάρχει στα υπόλοιπα 14 άλμπουμ και συγκεντρώνει συνολικά 24 τραγούδια.

Περιλαμβάνει δύο εκδοχές του «Poison Ivy», την επιτυχία του «Money» του Barrett Strong από το 1959, καθώς και το «Fortune Teller». Στις υπόλοιπες σπάνιες ηχογραφήσεις περιλαμβάνονται το «Con Le Mie Lacrime», μία εκδοχή του «As Tears Go By» στα ιταλικά, το «Stoned» (το ορχηστρικό b-side του «I Wanna Be Your Man») και το outtake «I’ve Been Loving You Too Long» του Otis Redding από το 1965, απαλλαγμένο πλέον από το ψεύτικο χειροκρότημα που συγκάλυπτε το γεγονός ότι ηχογραφήθηκε στο στούντιο, όταν το τραγούδι εμφανίστηκε στον δίσκο «Got Live If You Want It» του 1966.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, οι μίξεις των περισσότερων rock και pop τραγουδιών ήταν μονοφωνικές, ενώ οι στερεοφωνικές εκδοχές ήταν συχνά μεταγενέστερες και πραγματοποιούνταν μόνο μετά την ολοκλήρωση της αρχικής (μονοφωνικής) εκδοχής ενός συγκεκριμένου τραγουδιού.

Εν ολίγοις, ο μονοφωνικός ήχος κυριαρχούσε και αυτό ίσχυε, πράγματι, για τους Rolling Stones εκείνη την εποχή. Ενώ τα τυπικά συστήματα αναπαραγωγής της δεκαετίας του ’60 δεν ήταν και τόσο εξελιγμένα, οι αρχικές μονοφωνικές ηχογραφήσεις, ειδικά όπως ακούγονταν μέσω ποιοτικών συσκευών, είχαν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα ήχου και είχαν ισχυρό και πολύ άμεσο αντίκτυπο.

«Ένιωθες ότι ήσουν στο δωμάτιο… άκουγες ακριβώς αυτό που συνέβαινε στο στούντιο, χωρίς φτιασίδια, χωρίς τίποτα», έγραψε ο Keith Richards στην αυτοβιογραφία του «Life».

«Το ροκ ήταν μία εντελώς νέα μουσική μορφή», σημείωσε ο Mick Jagger σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 1995.

«Δεν υπήρχε για δέκα χρόνια όταν αρχίσαμε να το κάνουμε…. Ένιωθες σαν ένας από τους λίγους εκλεκτούς, ένας από τους μοναδικούς στον κόσμο που έπαιζαν με αυτό το νέο παιχνίδι. Είχαμε ευαγγελική θέρμη», συνέχισε.

Ο εκλιπών ηχολήπτης Dave Hassinger εξήγησε πώς έκανε μονοφωνική μίξη της δουλειάς των Rolling Stones από το ’64 έως το ’66: «Έπαιζαν πάντα μαζί την ίδια στιγμή. Τρέχανε τα κομμάτια, δούλευαν τις αλλαγές εδώ κι εκεί, τα τελειοποιούσαν και μετά ξεκινούσαν την ηχογράφηση».

Ο αρχισυντάκτης του Rolling Stone David Fricke, γράφει στο δοκίμιο 5.000 λέξεων που συνοδεύει το box set: «Το “The Rolling Stones In Mono” είναι ο πλήρης στουντιακός απολογισμός εκείνης της πρώτης δεκαετίας της ιστορίας και του χάους, σε remastered έκδοση με πρωτοφανή πιστότητα και αποκαλυπτικές λεπτομέρειες».

Τα σχόλιά του συμπεριλαμβάνονται σε ένα τετράχρωμο πολυτελές βιβλίο 48 σελίδων σε επίπεδη μορφή (layflat) που διαθέτει πολυάριθμες σπάνιες φωτογραφίες από τον διάσημο φωτογράφο Terry O’Neill. Τα 16 LPs βρίσκονται μέσα στα πρωτότυπα έγχρωμα jackets των άλμπουμ που συνδυάζονται μαζί με το βιβλίο σε ένα μονοκόμματο ειδικά κατασκευασμένο κουτί.

Το mastering του «The Rolling Stones In Mono (Limited Colour Edition)» έκανε ο βραβευμένος με Grammy τεχνικός Bob Ludwig στο Gateway Mastering.

Για το εγχείρημα χρησιμοποίησε μεταφορές Direct Stream Digital (DSD) από τις αρχικές master ηχογραφήσεις, με ρυθμό δειγματοληψίας 2.822.400. Η κοπή της λάκας για το βινύλιο πραγματοποιήθηκε στα Abbey Road Studios από τον Sean Magee. Το «The Rolling Stones In Mono (Limited Colour Edition)» επέβλεψε η Teri Landi, η βραβευμένη με Grammy επικεφαλής τεχνικός ήχου της ABKCO.

Προπαραγγείλτε το box set περιορισμένης έκδοσης εδώ.

Τα περιεχόμενα του box set

1. The Rolling Stones (Ηνωμένο Βασίλειο, 1964) – Cobalt Blue Βινύλιο

2. 12 X 5 (1964) – Κίτρινο Βινύλιο

3. The Rolling Stones No. 2 (Ηνωμένο Βασίλειο, 1965) – Μπλε ατσάλινο Βινύλιο

4. The Rolling Stones Now! (1965) – Χρυσό Βινύλιο

5. Out of Our Heads (ΗΠΑ, 1965) – Sky Blue Βινύλιο

6. Out of Our Heads (Ηνωμένο Βασίλειο, 1965) – Πράσινο Βινύλιο

7. December’s Children (And Everybody’s) (1965) – Ασημί Βινύλιο

8. Aftermath (Ηνωμένο Βασίλειο, 1966) – Μωβ Βινύλιο

9. Aftermath (ΗΠΑ, 1966) – Γκρι Βινύλιο

10. Between the Buttons (Ηνωμένο Βασίλειο, 1967) – Μπλε Βινύλιο

11. Flowers (1967) – Ροζ Βινύλιο

12. Their Satanic Majesties Request (1967) – Λευκό Βινύλιο

13. Beggars Banquet (1968) – μπορντό Βινύλιο

14. Let It Bleed (1969) – Κόκκινο Βινύλιο

15. Stray Cats (συλλογή 2-LP με single A & B sides συν κομμάτια E.P.) – Λευκό Βινύλιο