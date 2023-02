Οι Rolling Stones εγκαινιάζουν τη διαδικτυακή σειρά ντοκιμαντέρ «Chronicles»

Κάθε επεισόδιο έχει ως θέμα ένα τραγούδι των Rolling Stones από τη δεκαετία του ’60.

Οι Rolling Stones ξεκίνησαν μία νέα σειρά έξι επεισοδίων στο YouTube που ανατρέχει σε κομβικές στιγμές της καριέρας τους από τη δεκαετία του 1960.

Η σειρά «The Rolling Stones Chronicles», σε συμπαραγωγή του BBC Motion Gallery και της ABKCO Films, αποτελείται από έξι μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, το καθένα από τα οποία έχει ως soundtrack ένα διαφορετικό τραγούδι των Rolling Stones από τη δεκαετία του ’60.

Η μουσική συνδυάζεται με θεματολογικά συναφή αποσπάσματα συνεντεύξεων από το συγκρότημα και σύγχρονες ιστορικές προσωπικότητες, διανθισμένα με ιστορικά ντοκιμαντέρ από σχετικά παγκόσμια γεγονότα.

Κάθε επεισόδιο θα κυκλοφορεί με διαφορά μίας εβδομάδας, κάθε Πέμπτη από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαρτίου, ξεκινώντας με το πρώτο επεισόδιο με τίτλο «The Last Time».

Το πρώτο επεισόδιο, με μουσική επένδυση την επιτυχία «The Last Time» των Rolling Stones από το 1965 (#9 στις ΗΠΑ, #1 στο ΗΒ), εξηγεί την επιρροή του πρώιμου rock and roll και των blues του Σικάγο στο συγκρότημα, καθώς και την ειρωνεία του ότι η βρετανική εισβολή ήταν η πώληση της αμερικανικής κουλτούρας στη χώρα προέλευσής της.

Το «Episode 1 – The Last Time» διαθέτει πλάνα από τον B.B. King, τον Little Richard και πολλούς άλλους ήρωες των Rolling Stones, καθώς και ηχητικό υλικό από τον Marshall Chess που διηγείται την ιστορία της συνάντησής του με τους Stones και την πρόσκλησή τους να ηχογραφήσουν στο Σικάγο.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του επεισοδίου είναι η στιγμή που ο Keith Richards περιγράφει την ημέρα που συνάντησε τον μελλοντικό συνεργάτη του Mick Jagger σε ένα τρένο κρατώντας στα χέρια του κλασικούς – αλλά ακόμα άγνωστους δίσκους R&B και blues.

«Αυτό που κρατάς κάτω από το μπράτσο σου φαίνεται ότι αξίζει να το ληστέψουν», θυμάται περιχαρής ο Keith Richards ότι σκέφτηκε τότε.

Τα επόμενα επεισόδια του «The Rolling Stones Chronicles» επικεντρώνονται στις σεισμικές πολιτιστικές αλλαγές που συντελέστηκαν από το 1965 έως το 1969, τις οποίες συμβολίζουν οι ίδιοι οι Rolling Stones.

Το «Episode 2 – (I Can’t Get No) Satisfaction» (16 Φεβρουαρίου), το οποίο έχει ως επένδυση την ομώνυμη θρυλική επιτυχία, ακολουθεί το θέμα της σεξουαλικής απελευθέρωσης, με μια σύντομη αναφορά στο Σωματείο για την Πρόληψη της Σκληρότητας στους Μακρυμάλληδες Άνδρες του David Bowie.

Η έκρηξη των ψυχεδελικών ουσιών και η διαβόητη «σύλληψη του Redlands», όπου ο Mick Jagger, ο Keith Richards, η τραγουδίστρια Marianne Faithfull και άλλοι φίλοι του συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών στο σπίτι του Richards το 1967, είναι το θέμα του τρίτου επεισοδίου, «She’s A Rainbow», που θα κυκλοφορήσει στις 23 Φεβρουαρίου.

Το τέταρτο επεισόδιο «Street Fighting Man» (2 Μαρτίου) του «The Rolling Stones Chronicles» είναι βασισμένο στο ομότιτλο τραγούδι, το οποίο είναι εν μέρει εμπνευσμένο από τις φοιτητικές εξεγέρσεις του 1968 στο Παρίσι και σε άλλα μέρη.

Το επεισόδιο εστιάζει στην έντονη κοινωνική αναταραχή στο τελευταίο μέρος της δεκαετίας του ’60, με επίκεντρο τον αγώνα για τη φυλετική ισότητα, τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, το κίνημα κατά του πολέμου του Βιετνάμ, τις φοιτητικές διαδηλώσεις και τις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ηχητικά και οπτικοακουστικά αποσπάσματα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και του Μοχάμεντ Άλι, ο τελευταίος εκ των οποίων δηλώνει: «Ο λαός μου αξίζει πρώτα την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ισότητα».

Το θέμα του πέμπτου επεισοδίου, «Jumpin’ Jack Flash» (9 Μαρτίου), είναι η διττή φύση της τεχνολογίας και η υπερβολική επιτάχυνσή της κατά τη γέννηση της εποχής των υπολογιστών.

Ο Ψυχρός Πόλεμος, ο διαστημικός αγώνας και η καινοτομία στις τεχνικές ηχογράφησης συνδυάζονται με πλάνα από πυρηνικές δοκιμές, αστροναύτες και τις ηχογραφήσεις των Rolling Stones στα Olympic Studios, όπως παρουσιάζονται στην ταινία «Sympathy for the Devil» του Jean-Luc Godard.

Το τελευταίο μέρος του «The Rolling Stones Chronicles», το έκτο επεισόδιο με τίτλο «Gimme Shelter», θα κυκλοφορήσει στις 16 Μαρτίου.

Το στοιχειωτικό τραγούδι του 1969 που ανοίγει το άλμπουμ «Let It Bleed» αποτελεί το σκηνικό για το θέμα της επανάστασης και της αναταραχής που έκλεισε τη δεκαετία του ’60. Στο επεισόδιο καταγράφομαι το κίνημα των χίπις, η κηδεία του αρχικού κιθαρίστα του συγκροτήματος, Brian Jones, και η συναυλία – αφιέρωμα στο Hyde Park, καθώς και η τραγωδία του Altamont.

Σε ένα σημείο, ο Mick Jagger εξηγεί σε έναν δημοσιογράφο: «Οι περισσότεροι νέοι είναι δυσαρεστημένοι με τη γενιά που νομίζουν ότι κυβερνά τις ζωές τους». Στη συνέχεια τον ρωτούν: «Με ποια πράγματα είστε δυσαρεστημένοι;» και απαντά: «Με τη γενιά που κυβερνά τις ζωές μας».

«Το “The Rolling Stones Chronicles” συνδέει τη μουσική του συγκροτήματος με την ιστορία. Ενώ ήταν πολύ κοντά στην εποχή τους, οι ίδιοι οι Rolling Stones λειτούργησαν ως όχημα για την αλλαγή, την οποία αντικατόπτριζαν και ενέπνευσαν», δήλωσε ο Robin Klein, εκτελεστικός παραγωγός της σειράς.

Η Samira Choudhury, παραγωγός της BBC Motion Gallery, πρόσθεσε: «Αυτή η σειρά αποτέλεσε μία μοναδική ευκαιρία να φέρουμε στην επιφάνεια σύγχρονες και αυθεντικές φωνές από το πλούσιο αρχείο του BBC για να δώσουμε βαθύτερο νόημα στα πιο επιδραστικά τραγούδια των Rolling Stones και να δείξουμε πώς οι πολιτιστικές και κοινωνικές αλλαγές της δεκαετίας του ’60 εξακολουθούν να έχουν απήχηση ακόμα και σήμερα».