«The Right to Live in Peace»: Ο Roger Waters τραγουδάει Victor Jara

Όπως έγραψε στο Twitter, ο Rogers Waters έκανε μια διασκευή ένα από τα τραγούδια του Victor Jara, Χιλιανός συνθέτης που δολοφονήθηκε από τη χούντα του Πινοσέτ μετά το πραξικόπημα του 1973. Το κομμάτι ονομάζεται «The Right to Live in Peace» και είναι αφιερωμένο, γράφει ο Waters , «στους ανθρώπους του Σαντιάγκο, του Κίτο, της Γιάφα, του Ρίο, της Λα Παζ, της Νέας Υόρκης, της Βαγδάτης, της Βουδαπέστης» και όπου το δικαίωμα του να ζει κανείς ειρηνικά καταπατείτε.

Η αναφορά στις μεγάλες λαϊκές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν σε μερικές από αυτές τις πόλεις μόλις πριν από μερικούς μήνες, πριν από την καραντίνα λόγο του κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο, είναι εμφανής.

Ακούστε το:

I've re-recorded Victor Jara's great song "The Right to Live in Peace".

This is for the people of Santiago & Quito & Jaffa & Rio & La Paz & New York & Baghdad & Budapest and everywhere else the man means us harm.

Love R.

Watch full video and read lyrics: https://t.co/S6Uroyl9QM pic.twitter.com/HUQzkHKCIq

— Roger Waters (@rogerwaters) April 1, 2020