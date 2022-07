The Notorious B.I.G.: Μία νέα συλλογή NFT σας επιτρέπει να συνεργαστείτε με τον θρυλικό ράπερ

Μία νέα συλλογή NFT δίνει την άδεια χρήσης του εμβληματικού freestyle «Fulton Street» του The Notorious B.I.G.

Οι θρυλικοί καλλιτέχνες δημιουργούν μουσική που ξεπερνά τις γενιές, αφήνοντας ανεξίτηλο αντίκτυπο στους θαυμαστές, στον κόσμο της μουσικής και στην κοινωνία στο σύνολό της. Ο Christopher Wallace – γνωστός και ως Biggie Smalls ή The Notorious B.I.G. – είναι η επιτομή αυτού του παραδείγματος.

Ο The Notorious B.I.G. κυκλοφόρησε την πρώτη του demo κασέτα και εμφανίστηκε στη hip-hop σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Λίγα χρόνια αργότερα, ήταν παγκόσμιο φαινόμενο και χάριζε στο κοινό όλου του κόσμου τη βαθιά φωνή του και τις συναρπαστικές ρίμες του.

Παρόλο που δολοφονήθηκε τον Μάρτιο του 1997 σε ηλικία 24 ετών, η μουσική του συνεχίζει να ζει και συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση για το κοινό όλων των ηλικιών και των κοινωνικών στρωμάτων.

Η πράσινη πλατφόρμα NFT OneOf συνεργάστηκε με το The Christopher Wallace Estate για να αποτίσει φόρο τιμής στον Biggie με τη συλλογή NFTs «The Sky’s the Limit: The Notorious B.I.G. NFT Collection».

Η συλλογή, η οποία κόβεται στο Tezos Blockchain, περιλαμβάνει generative 3D NFTs εμπνευσμένα από τη ζωή, το στυλ και τους στίχους του The Notorious B.I.G.

Εκτός από τα 3D έργα τέχνης που οι κάτοχοί τους μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως εικόνα προφίλ στο διαδίκτυο, οι αγοραστές των NFTs θα συμπεριληφθούν στην κολεκτίβα Sky’s The Limit, που θα τους δώσει την άδεια χρήσης του εμβληματικού freestyle «Fulton Street» του The Notorious B.I.G.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το freestyle στα δικά τους κομμάτια και να τα ανεβάσουν σε πλατφόρμες streaming.

Η OneOf απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του «Fulton Street Freestyle» του Biggie. Αυτό το freestyle, που βιντεοσκοπήθηκε σε μια γωνιά του δρόμου στο Μπρούκλιν το 1997, δεν είχε δοθεί ποτέ για sampling ή διασκευή. Με την αγορά ενός NFT του The Notorious B.I.G., οι κάτοχοι αποκτούν αυτόματα πρόσβαση στο freestyle ως μέλη στο Sky’s the Limit Collective.

Η κολεκτίβα θα αποφασίσει από κοινού ποιοι καλλιτέχνες, DJs και μουσικοί μπορούν να λάβουν άδεια χρήσης του ήχου από αυτό το κλασικό freestyle για τις δικές τους ηχογραφήσεις και τα remixes.

Μόλις εγκριθούν από την κολεκτίβα και τους διαχειριστές της περιουσίας του Biggie, όσα έργα χρησιμοποιούν το freestyle μπορούν να κυκλοφορήσουν σε όλες τις μουσικές υπηρεσίες με την ένδειξη «featuring Notorious B.I.G» στον τίτλο τους.

Όλα τα έσοδα από τις άδειες χρήσης, τις πωλήσεις και τα streams από το freestyle θα επιστρέφουν στη Sky’s the Limit Collective για να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω από τους κατόχους των NFTs για διάφορα άλλα έργα.

Η συνεργασία της OneOf με το The Christopher Wallace Estate θα δώσει επίσης μεγάλη έμφαση στη σύνδεση των θαυμαστών – τόσο εικονικά όσο και στην πραγματική ζωή – μέσω συναυλιών και εκδηλώσεων.

Η πρώτη από αυτές τις εμπειρίες θα λάβει χώρα στο «The Brook Metaverse», μια immersive εικονική εμπειρία που θα αναπαραστήσει τους δρόμους του Μπρούκλιν της δεκαετίας του ’90 στους οποίους περιπλανιόταν κάποτε ο The Notorious B.I.G. Σε όλους τους κατόχους NFT θα χορηγηθεί VIP πρόσβαση.

Στα σκαριά βρίσκονται και ζωντανές εκδηλώσεις, για τις οποίες αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου ότι είναι «πολύ τρελές για να μιλήσουμε γι’ αυτές ακόμα». Και όσοι είναι αρκετά τυχεροί για να αποκτήσουν ένα NFT από την αρχική συλλογή θα έχουν επίσης αυτόματα εγγυημένη πρόσβαση σε δύο επιπλέον συνεργασίες μεταξύ της OneOf και της οικογένειας του Biggie μέσα στον επόμενο χρόνο.

Η συλλογή NFT «The Sky’s the Limit: The Notorious B.I.G.» είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της OneOf από τις 26 Ιουλίου.