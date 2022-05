The Notorious B.I.G.: Κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι του μετά από δύο δεκαετίες

Το νέο τραγούδι τιμά την κληρονομιά του The Notorious B.I.G. ως ο «καλύτερος όλων των εποχών».

Ενόψει της συμπλήρωσης 50 ετών από τη γέννηση του αείμνηστου The Notorious B.I.G. κυκλοφορεί το «G.O.A.T.», το πρώτο τραγούδι του Νεοϋορκέζου θρύλου της rap μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Στο «G.O.A.T.» συμμετέχουν ο Ty Dolla $ign και η Νιγηριανή τραγουδίστρια Bella Alubo. Και στα δύο κουπλέ κάνει επίσης φωνητικά ο Diddy.

Ο Ty Dolla $ign ανέφερε: «Η συμμετοχή σε ένα τραγούδι με τον Biggie ήταν ένα όνειρό μου από τότε που ήμουν παιδί. Ο τίτλος του τραγουδιού του ταιριάζει… ο G.O.A.T. (καλύτερος όλων των εποχών). Χρόνια πολλά, Big. Μας λείπεις!», πρόσθεσε.

Η μητέρα του The Notorious B.I.G., Voletta Wallace, δήλωσε: «Είναι υπέροχο να βλέπω τη μουσική του γιου μου να επαναπροσδιορίζεται για τους θαυμαστές του και τη σημερινή γενιά νέων ανδρών και γυναικών να αγκαλιάζουν την τέχνη του. Εκτιμώ τη σκληρή δουλειά όλων όσων συμμετείχαν για να συγκεντρώσουν το τέλειο μείγμα φωνών και μουσικής σε αυτό το τραγούδι».

Το «G.O.A.T.» είναι το πρώτο τραγούδι του The Notorious B.I.G. μετά από 17 χρόνια και το δεύτερο μεταθανάτιο άλμπουμ του, το «Duets: The Final Chapter» του 2005. Είναι επίσης το πρώτο νέο υλικό με τη φωνή Biggie από το 2017, όταν κυκλοφόρησε το «The King & I», ένα άλμπουμ σε συνεργασία με τη χήρα του, την τραγουδίστρια της R& B Faith Evans.

Η κυκλοφορία του «G.O.A.T.» είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους θα εορταστεί η επέτειος των 50 ετών από τη γέννηση του The Notorious B.I.G. Στις εκδηλώσεις θα πρωτοστατήσει η Νέα Υόρκη, η πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο ράπερ.

Τον Φεβρουάριο, οι διαχειριστές της κληρονομιάς του The Notorious B.I.G. ανακοίνωσαν την κυκλοφορία μίας επετειακής έκδοση για τα 25 χρόνια από το δεύτερο άλμπουμ του Biggie, το «Life After Death» του 1997.

Εκτός από το αρχικό άλμπουμ, το box set που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουνίου θα περιλαμβάνει βινύλια 12 ιντσών των singles «Hypnotize», «Mo Money Mo Problems», «Sky’s The Limit» και «Nasty Boy». Θα περιέχει επίσης ένα αναμνηστικό βιβλιαράκι με σπάνιες φωτογραφίες, νέες σημειώσεις και σχόλια από μέλη της ομάδας που εργάστηκαν στο άλμπουμ.

Στο πλαίσιο μίας ετήσιας καμπάνιας προς τιμήν των 50 ετών από τη γέννηση του Biggie, με την ονομασία «Sky’s The Limit: A Year Celebrating The Legacy of the Notorious B.I.G.» – θα κυκλοφορήσει επίσης μια «βελτιωμένη ψηφιακή έκδοση» του «Life After Death», θα πραγματοποιηθούν διάφορες online εκδηλώσεις και θα δημοσιευθούν σε αναβαθμισμένη ποιότητα στο YouTube όλα τα μουσικό βίντεο της καριέρας του, καθώς και κάποιες «πρόσθετες εκπλήξεις».

Ο The Notorious B.I.G. γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 21 Μαΐου 1972 και δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 24 ετών στις 9 Μαρτίου 1997.