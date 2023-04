The Neighbourhood: Επετειακή έκδοση για το 10 χρόνια του «I Love You.»

Το πρώτο άλμπουμ των The Neighbourhood κυκλοφόρησε το 2013.

Οι The Neighbourhood ανακοινώνουν την κυκλοφορία μίας επετειακής έκδοσης του πρώτου άλμπουμ τους «I Love You.».

Παράλληλα, το επιτυχημένο single «Sweater Weather», το τραγούδι που έκανε διάσημους τους The Neighbourhood, έγινε επίσημα διαμαντένιο στην Αμερική, ενώ στη χώρα μας είναι τρεις φορές πλατινένιο.

Το «Sweater Weather» συμπεριλαμβάνεται στο πλατινένιο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των The Neighbourhood, με τίτλο «I Love You.», το οποίο γιορτάζει φέτος τη συμπλήρωση δέκα ετών από την κυκλοφορία του.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, οι The Neighbourhood θα κυκλοφορήσουν στις 29 Σεπτεμβρίου μία επετειακή συλλεκτική έκδοση του πλατινένιου άλμπουμ τους «I Love You.».

Εκτός από τα κλασικά τραγούδια «Sweater Weather» και «Afraid», η νέα έκδοση θα περιέχει το «A Little Death» που περιλαμβανόταν στα ΕPs «I’m Sorry…» και «Thank You», τα οποία ήταν διαθέσιμα μόνο ψηφιακά.

Στο πλαίσιο της επετειακής έκδοσης του «I Love You.», κυκλοφόρησε στις 21 Απριλίου μία remixed έκδοση του άλμπουμ «I Love You.», με τίτλο «Chopped Not Slopped» από τον υποψήφιο για Grammy παραγωγό OG Ron C., η οποία ήταν διαθέσιμη πριν από δέκα χρόνια αποκλειστικά στην αστική ψηφιακή πλατφόρμα DatPiff.

Μία άλλη remixed έκδοση, με τίτλο «Sped Up and Slowed Down», θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου.

Το συγκρότημα των The Neighbourhood δημιουργήθηκε το 2011. Ο ήχος τους είναι μία μοναδική συνύπαρξη του indie rock, του alternative pop και του R&B, με σκοτεινούς στίχους και μελωδίες που κολλάνε στο μυαλό.

Με τη χαρακτηριστική φωνή του τραγουδιστή Jesse Rutherford και τον ατμοσφαιρικό ήχο τους, η μουσική τους είναι έντονη και συναισθηματική. Μεταξύ των πιο γνωστών τραγουδιών τους περιλαμβάνονται τα «Sweater Weather», «Afraid», «Daddy Issues» και «R.I.P. 2 My Youth», ενώ έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό παγκοσμίως.

Οι The Neighbourhood αποτελούνται από τον τραγουδιστή Jesse Rutherford, τους κιθαρίστες Jeremy Freedman και Zach Abels και τον μπασίστα Mikey Margott.

Το tracklist του «I Love You. (10th Anniversary Edition)»

1. Now

2. Afraid (Explicit Content)

3. Everybody’s Watching Me (Uh Oh)

4. Sweater Weather

5. Let It Go

6. Alleyways (Explicit Content)

7. W.D.Y.W.F.M.?

8. Flawless (Explicit Content)

9. Female Robbery

10. Staying Up

11. Float

12, A Little Death

13. Baby Come Home

14. Wires

15. Leaving Tonight