Οι The Neighbourhood συστήνουν τους «Chip Chrome & The Mono-Tones»

Οι The Neighbourhood κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ «Chip Chrome & The Mono-Tones» μέσω της Panik Records και της Sony Music.

Έχοντας ήδη σχεδόν 50 εκατομμύρια streams και views, ο δίσκος περιλαμβάνει ήδη γνωστά singles όπως το «Pretty Boy», που παρουσιάστηκε μαζί με ένα βίντεο σε σκηνοθεσία του Ramez Silyan και έλαβε υποστήριξη από καλλιτέχνες όπως ο Τhe Weeknd, το «Devil’s Prada», το «Cherry Flavoured» και το «Middle of Somewhere».

Το καινούργιο άλμπουμ έρχεται μετά την κυκλοφορία του δίσκο «Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Change» το 2018 και συμπεριλαμβάνει το τραγούδι «Lost In Translation», του οποίου το music video σε σκηνοθεσία Mowgly-Lee κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα.

Μιλώντας για το νέο δίσκο, ο Jesse Rutherford της μπάντας είπε: «Το “Chip Chrome” ήρθε πάνω στην ώρα του και έχει αποδείξει πως είναι το φως στα μαύρα σύννεφα για τους The Neighbourhood».

Το «Chip Chrome & The Mono-Tones» βρίσκει όλο το συγκρότημα να μετατρέπεται στους χαρακτήρες που παρουσιάζει ο δίσκος, με τον Jesse Rutheford να παίρνει τον ρόλο του «Chip Chrome» και της υπόλοιπης μπάντας τον ρόλο των «Monotones».

Οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες συστήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό το 2019 μέσα από το music video του «Middle Of Somewhere». Πλέον αυτοί οι ρόλοι έγιναν πηγή έμπνευσης και ενεργό στοιχείο για το επόμενο κεφάλαιο των The Neighbourhood, φέρνοντας εξέλιξη στον ήχο και την τέχνη τους.

Άμα ξεφύγεις από τον κόσμο σου, έχεις την ευκαιρία να τα καταφέρεις λίγο καλύτερα με την επιστροφή σου. Αντί να διαφύγει σε κάποιον απόμακρο ή εξωτικό προορισμό, ο frontman των The Neighbourhood, Jesse Rutherford, ξέφυγε σε ένα διαφορετικό κόσμο, εσωτερικό, εκεί που κατοικεί ο «Chip Chrome».

«Ήθελα να μιλήσω με ένα διαφορετικό τρόπο με τη μουσική. Στο τέλος της ημέρας, προσπαθώ ακόμα να καταλάβω τι πραγματικά σημαίνει. Μερικές φορές, είναι δύσκολο για εμένα να το εξηγήσω με λέξεις, παρόλο που είναι η δουλειά μου και οι στίχοι μου», λέει ο Jesse.

«Ο Chip με βοήθησε να βρω αυτή τη φωνή. Είναι ο καλύτερος leader που θα μπορούσε να είναι γι’ αυτό το project, για το υπόλοιπο συγκρότημα και για τους φίλους μου. Οι The Mono-Tones είναι οι φωνές στο κεφάλι μου που υπάρχουν πάντα εκεί. Μερικές φορές με στοιχειώνουν και με κρατάνε ξύπνιο τα βράδια, αλλά εμπιστεύομαι το γούστο τους», περιγράφει.

«Με τον ίδιο τρόπο που θέλω να κάνω το συγκρότημα χαρούμενο, θέλω να κάνω και το κοινό. Για να γίνει αυτό, έκλεισα τα πάντα, έμεινα μόνος μου, βρήκα τι με κάνει χαρούμενο και ανακάλυψα τη φωνή μου. Πολλά από τα τραγούδια είναι αρκετά χαρούμενα, οπότε αυτή η δουλειά είναι σαν μια πιο χαρούμενη εκδοχή των The Neighbourhood», εξηγεί ο Jesse Rutherford.

Μαζί με την κυκλοφορία του άλμπουμ, το συγκρότημα ανακοίνωσε και τις νέες ημερομηνίες της πολυαναμενόμενης περιοδείας τους, η οποία θα ξεκινήσει στις 5 Νοεμβρίου στο Βερολίνο κι έπειτα θα ακολουθήσουν 24 συναυλίες σε χώρες όπως η Ρωσία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και πολλές άλλες πριν κλείσουν την περιοδεία τους τον Δεκέμβριο στο Μάντσεστερ.