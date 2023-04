The National και Phoebe Bridgers συνεργάζονται στο «Your Mind Is Not Your Friend»

Οι The National συνεργάζονται με τη Phoebe Bridgers.

Οι The National κυκλοφορούν τον τέταρτο και τελευταίο προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ τους, «First Two Pages of Frankenstein», που θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου από την 4AD.

Το ειδυλλιακό «Your Mind Is Not Your Friend» με τη συμμετοχή της Phoebe Bridgers συγκρούεται με τις παγίδες της συνήθειας του εγκεφάλου και τη συντριπτική φύση του ελέγχου.

«Δεν καταλαβαίνεις; / Το μυαλό σου δεν είναι πάλι φίλος σου / Σε παίρνει από το χέρι / Και δεν σε αφήνει πουθενά», τραγουδά ο frontman Matt Berninger συνοδευόμενος από την ξεχωριστή χάρη και τη μαγευτική φύση της φωνής της Pheoebe Bridgers.

Το τραγούδι προέκυψε κατά τη διάρκεια μίας περιόδου δημιουργικού αδιεξόδου για τον Matt Berninger, μία πρόκληση που ξεπέρασε εν μέρει με τη βοήθεια του κλασικού μυθιστορήματος «Frankenstein» της Mary Shelley.

«Όταν νιώθω κολλημένος, συχνά πιάνω ένα βιβλίο από το ράφι για να βάλω μερικές λέξεις στο κεφάλι μου, και οι δύο πρώτες σελίδες του “Φρανκενστάιν” τελικά έδωσαν το ερέθισμα για το “Your Mind Is Not Your Friend”», θυμάται ο Matt Berninger.

«Το βιβλίο ξεκινάει με τον αφηγητή σε ένα ταξίδι κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, και αυτή η εικόνα της περιπλάνησης με βοήθησε να γράψω για τα συναισθήματα της αποσύνδεσης, της απώλειας και της έλλειψης σκοπού», εξηγεί.

«Μόλις άρχισα να αντιμετωπίζω αυτόν τον παράξενο, θολό πανικό του να μην έχω ιδέες, όλα άρχισαν να διαλύονται λίγο», προσθέτει.

Στο μελαγχολικό και νοσταλγικό μουσικό βίντεο για το «Your Mind Is Not Your Friend» πρωταγωνιστεί ο αδελφός του Matt, Tom, γνωστός στους θαυμαστές των The National από την ταινία «Mistaken For Strangers» του 2014 για το συγκρότημα.

Το βίντεο είναι οικογενειακή υπόθεση, καθώς τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Jackson Bridgers, αδελφός της Phoebe, και τα γυρίσματα έγιναν σε διάφορες τοποθεσίες του Λος Άντζελες.

Με αφορμή την αναφορά του τραγουδιού «Your Mind Is Not Your Friend» στο θέμα της ψυχικής υγείας, οι The National κάνουν μία δωρεά στο TinyChanges.org, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στη μνήμη του τραγουδιστή των Frightened Rabbit, Scott Hutchinson, από την οικογένειά του.

«Ο Scott έκανε μικροσκοπικές αλλαγές που είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Η ειλικρίνειά του σχετικά με τη δική του ψυχική υγεία ενέπνευσε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα», σημειώνεται στην ιστοσελίδα του φιλανθρωπικού ιδρύματος.

Το άλμπουμ «First Two Pages of Frankenstein» των The National περιέχει 11 τραγούδια και η παραγωγή του έγινε στα Long Pond Studios. Εκτός από τη Phoebe Bridgers, στο άλμπουμ συμμετέχουν η Taylor Swift και ο Sufjan Stevens.

Οι The National θα ξεκινήσουν αυτόν τον Μάιο τη νέα παγκόσμια περιοδεία τους με τέσσερις συνεχόμενες παραστάσεις στο Σικάγο.

Το πρόγραμμα της περιοδείας, όπου πολλές εμφανίσεις είναι ήδη sold out, περιλαμβάνει επίσης την πρώτη συναυλία του συγκροτήματος στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 18 Αυγούστου με special guest την Patti Smith και το συγκρότημά της.

Στις υπόλοιπες συναυλίες, τους The National θα συνοδεύσουν ως opening sets οι Soccer Mommy, οι The Beths και οι Bartees Strange.