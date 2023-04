The National: Κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ τους – Το single με τη συμμετοχή της Taylor Swift

Το νέο άλμπουμ των The National περιέχει συνεργασίες με Taylor Swift, Phoebe Bridgers και Sufjan Stevens.



Το νέο και ένατο άλμπουμ των The National, με τίτλο «First Two Pages Of Frankenstein», μόλις κυκλοφόρησε από την 4AD και έχει ήδη λάβει διθυραμβικές κριτικές.

Επιπλέον, παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι The National παρουσιάζουν και ένα lyric video για το «The Alcott», ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Matt Berninger των The National με τη συμμετοχή της Taylor Swift.

«Ο Matt έγραψε το κύριο μέρος του τραγουδιού βασισμένος σε μία μουσική που είχα γράψει, την οποία είχε ακούσει η Taylor και ήξερα ότι της άρεσε», δηλώνει ο Aaron Dessner για το «The Alcott».

«Έτσι σκέφτηκα ότι ίσως ήταν κάτι που θα της ταίριαζε. Της το έστειλα και ήμουν λίγο αγχωμένος, καθώς δεν πήρα απάντηση από αυτήν για ίσως 20 λεπτά ή και περισσότερο», θυμάται.

«Όταν τελικά η Taylor απάντησε, είχε γράψει όλα τα δικά της μέρη και είχε ηχογραφήσει ένα ηχητικό σημείωμα με τους στίχους που πρόσθεσε ως διάλογο με τον Matt. Και όλοι ερωτευτήκαμε με το αποτέλεσμα. Ήταν γραφτό να συμβεί», προσθέτει.

Στο «The Alcott», με ένα μουσικό υπόβαθρο από πιάνο και έγχορδα, ο Matt Berninger και η Taylor Swift μπαίνουν στους ρόλους ενός ζευγαριού που προσπαθεί να αναζωογονήσει μία προβληματική σχέση, δημιουργώντας μία καλοδουλεμένη ιστορία σχεδόν φανταστική.

«Πρόκειται για δύο ανθρώπους με μακρά ιστορία που επιστρέφουν σε ένα μέρος και προσπαθούν να ξαναζήσουν μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή», εξηγεί ο Matt Berninger.

«Έχει την αίσθηση μίας ύστατης προσπάθειας να διατηρηθεί η σχέση, αλλά υπάρχει και μία υπόνοια για κάτι θετικό, όπου μπορείς να δεις τις απαρχές μίας επανένωσης», προσθέτει.

Το «First Two Pages Of Frankenstein» περιέχει 11 τραγούδια και η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τους The National στα Long Pond Studios. Εκτός από την Taylor Swift, στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης ως guests η Phoebe Bridgers και ο Sufjan Stevens.

Εν τω μεταξύ, το πρώτο single του άλμπουμ, «Tropic Morning News», έφτασε στο Νο.1 του Adult Alternative Airplay Chart του Billlboard.

Επιπλέον, με αφορμή το δεύτερο single, «New Order T-Shirt», οι The National συνεργάστηκαν με τους New Order για την κυκλοφορία ενός t-shirt περιορισμένης έκδοσης ως φόρο τιμής στο εμβληματικό artwork του άλμπουμ του συγκροτήματος από το Μάντσεστερ. Μέρος των εσόδων από τη συνεργασία θα διατεθεί στο The Christie NHS Foundation Trust.

Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε επίσης το βίντεο για το «Your Mind Is Not Your Friend» με τη συμμετοχή της Phoebe Bridgers, σε σκηνοθεσία του αδελφού της, Jackson.

Οι National θα ξεκινήσουν την παγκόσμια περιοδεία τους από το Σικάγο στις 18 Μαΐου.

Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει αρκετές ήδη sold out συναυλίες, καθώς και την πρώτη τους εμφάνιση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης με special guest την Patti Smith και το συγκρότημά της.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.