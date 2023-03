Οι The National μοιράζονται το νέο τραγούδι «Eucalyptus»

Οι The National ηχογράφησαν ένα μέρος του «Eucalyptus» κατά τη διάρκεια συναυλίας τους.

Οι The National κυκλοφόρησαν το τρίτο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ τους «First Two Pages of Frankenstein» που θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου από την 4AD.

Το «Eucalyptus» είναι ένα δυναμικό τραγούδι που προέκυψε έπειτα από μία στιγμή αυθορμητισμού ενώ το συγκρότημα βρισκόταν στο ιστορικό Capitol Theatre, ακριβώς βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης, στο Port Chester.

Ο Bryce Dessner είχε στείλει το τραγούδι στον Matt Berninger τόσο παλιά που το είχε ξεχάσει. Όμως, ο Berninger έγραψε στίχους και ζήτησε να το παίξουν κατά τη διάρκεια του soundcheck πριν τη συναυλία τους στο Capitol Theatre.

«Το κάναμε πρόβα δύο φορές χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο demo πριν και το παίξαμε στο κοινό εκείνο το βράδυ», δηλώνουν οι The National.

«Και αυτό που ακούτε στο άλμπουμ ηχογραφήθηκε εν μέρει σε εκείνη τη συναυλία. Έχει αυτό το άμεσο συναίσθημα και προτιμήσαμε να το αφήσουμε έτσι παρά να προσπαθήσουμε να το τελειοποιήσουμε», προσθέτουν.

Όπως στα περισσότερα τραγούδια του «First Two Pages of Frankenstein», έτσι και στο «Eucalyptus», ο Matt Berninger εμπνέεται για τους στίχους από τον λαβύρινθο των διαλυμένων σχέσεων.

«Το “Eucalyptus” μιλάει για ένα ζευγάρι που χωρίζει τα υπάρχοντά του μετά από ένα χωρισμό: “Τι θα κάνουμε με το νερό που θα μας παραδώσουν, τι θα συμβεί σε όλα αυτά τα φυτά;” Αφορά όλα αυτά τα μικρά πράγματα που τελικά πρέπει να σκεφτείς όταν έχεις συνδεθεί τόσο πολύ με κάποιον», εξηγεί.

Το «Eucalyptus» συνοδεύεται και από ένα video clip που σκηνοθέτησε ο Chris Sgroi και γυρίστηκε στα περίφημα Long Pond Studios στα βόρεια της πολιτειάς της Νέας Υόρκης από τον Sgroi και τον Tom Berninger.

Στο μεταξύ το πρώτο single του άλμπουμ, το «Tropic Morning News», έφτασε στο No. 1 του Adult Alternative Airplay Chart του Bilboard.

Επιπλέον, με αφορμή το δεύτερο single τους «New Order T-Shirt», οι The National συνεργάστηκαν με τους New Order για ένα πραγματικό t-shirt, περιορισμένης έκδοσης, ως φόρο τιμής στα εμβληματικά σχέδια των άλμπουμ του συγκροτήματος από Μάντσεστερ.

Ένα μέρος των εσόδων από τη συνεργασία θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής των New Order.

Το t-shirt The National x New Order είναι διαθέσιμο στο shop.americanmary.com.

Το άλμπουμ «First Two Pages of Frankenstein» περιέχει 11 τραγούδια και η παραγωγή του έγινε από τους The National στα Long Pond Studios. Επίσης, στο άλμπουμ συμμετέχουν η Taylor Swift, η Phoebe Bridgers και ο Sufjan Stevens.

Το Μάιο του 2023 το συγκρότημα θα ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδεία του από το Σικάγο.