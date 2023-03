Ο Boy George συναντά τους The Lottery Winners στο «Let Me Down»

Το «Let Me Down» έχει την ίδια ανάλαφρη και ηλιόλουστη αίσθηση με πολλά τραγούδια του Boy George.

Οι The Lottery Winners συνεργάζονται με το είδωλο της pop Boy George στο τραγούδι «Let Me Down» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Anxiety Replacement Therapy», που θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου.

Ο Boy George ερμηνεύει το τραγούδι εξαιρετικά, θυμίζοντας στιγμές από τη σόλο καριέρα του και τους Culture Club με τον καλοκαιρινό τόνο αλλά και τη συναισθηματική έντασή του.

Το music video για το «Let Me Down» αποτίει φόρο τιμής στην κληρονομιά της καριέρας του Boy George όσον αφορά την ισότητα και το άνοιγμα του δρόμου για μία νέα γενιά καλλιτεχνών.

Ο Boy George και οι The Lottery Winners ζωντανεύουν τα φωτεινά στοιχεία του τραγουδιού στο videl cip που πρωταγωνιστεί επίσης ο ηθοποιός του «This Is England», Will Travis.

Ο frontman των The Lottery Winners, Thom Rylance, λέει σχετικά: «Τα γυρίσματα του βίντεο έμοιαζαν με ένα όμορφο όνειρο. Βρισκόμουν σε αυτόν τον παράξενο κόσμο του νέον, γελούσα και τραγουδούσα με τον Boy George. Είναι ίσως ο πιο καλός και ενδιαφέρων άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ».

«Το τραγούδι προέκυψε μέσα από έναν συνδυασμό έμπνευσης στη σύλληψή του και ιδρώτα όταν πιέσαμε τον Boy George να συμμετάσχει σε αυτό», αναφέρει.

«Έψαχνα τι είναι αυτό που κάνει ένα τραγούδι κλασικό. Με ιντριγκάρουν τα είδωλα της pop και η ιδέα των κλασικών τραγουδιών, οπότε άκουγα πολύ Boy George. Έγραψα το “Let Me Down” για τον George χωρίς να το γνωρίζω», εξηγεί.

Το «Let Me Down» έχει μία ανάλαφρη και ηλιόλουστη αίσθηση από τη δεκαετία του ’80, με πολλά από τα ίδια χρώματα με άλλα τραγούδια του Boy George.

«Όταν μου ήρθε η ιδέα ότι ο George έπρεπε να το τραγουδήσει, δεν μπορούσα να ησυχάσω μέχρι να συμφωνήσει. Το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν πολύ διασκεδαστικό γι’ αυτόν», συνεχίζει ο Thom Rylance.

Περίπου 55 tweets αργότερα, σύμφωνα με τον Thom, ο Boy George συμφώνησε να ακούσει το τραγούδι και του έστειλςε την απάντηση: «Αγάπη μου, το λατρεύω!».

Ο Boy George προσθέτει για τη συνεργασία του με τους The Lottery Winners: «Κολλάει στο μυαλό! Είναι το πιο catchy τραγούδι που έχω ακούσει μέχρι τώρα… μετά το “Karma Chameleon”!».

Το «Let Me Down» ακολουθεί την κυκλοφορία του πρώτου single από το νέο άλμπουμ των The Lottery Winners, του «Worry» και τη συνεργασία τους με τον Shaun Ryder στο «Money».

Το βρετανικό indie pop συγκρότημα The Lottery Winners σχηματίστηκε το 2008 στο Leigh του Μάντσεστερ από τον Thom Rylance.

Οι The Lottery Winners αποτελούνται από τους Thom Rylance (τραγούδι, κιθάρα), Katie Lloyd (τραγούδι, μπάσο), Rob Lally (τραγούδι, κιθάρα) και Joe Singleton (ντράμερ). Το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ και έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες εμφανίσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.