«Η Μικρή Γοργόνα»: Κυκλοφορεί το soundtrack της νέας ταινίας της Disney

Το soundtrack περιλαμβάνει τα αγαπημένα τραγούδια της αρχικής ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» σε νέες εκτελέσεις αλλά και ολοκαίνουργια τραγούδια.



Ήρθε η ώρα να βουτήξετε στα βάθη της θάλασσας. Κυκλοφορεί στις υπηρεσίες streaming το soundtrack της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» της Disney με πρωταγωνίστρια τη Halle Bailey στον ρόλο της πριγκίπισσας Άριελ.

Η ταινία «Η Μικρή Γοργόνα» (The Little Mermaid), σε σκηνοθεσία του Rob Marshall, θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 25 Μαΐου.

Το soundtrack της ταινίας περιλαμβάνει τραγούδια σε μουσική του πολυβραβευμένου με Όσκαρ Alan Menken («Η Πεντάμορφη και το Τέρας», «Aladdin»), στίχους του Howard Ashman, ο οποίος κέρδισε δύο Όσκαρ για τα τραγούδια της αρχικής ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» (1989) και νέους στίχους του Lin-Manuel Miranda.

Την επίβλεψη και την παραγωγή του soundtrack ανέλαβε ο Mike Higham («Mary Poppins Returns», «Secrets of the Forest»).

«Ο Alan Menken και ο Lin-Manuel Miranda έχουν γράψει τρία εξαιρετικά νέα τραγούδια και μία επανεκτέλεση, τα οποία είναι εκπληκτικά», δήλωσε ενθουσιασμένος ο σκηνοθέτης και παραγωγός της ταινίας Rob Marshall.

«Πάντα ήθελα να συνεργαστώ με τον Alan, αλλά οι δρόμοι μας δεν διασταυρώθηκαν ποτέ. Αυτή τη φορά, ευτυχώς, τα κατάφερα. Τι μεγάλη χαρά ήταν να συνεργαστώ με τον Alan όχι μόνο σε ένα ολοκαίνουργιο soundtrack για την ταινία, αλλά και σε αυτά τα θεαματικά νέα τραγούδια!», συνέχισε.

«Φυσικά, η ιδέα να προχωρήσουμε χωρίς τον σπουδαίο Howard Ashman ήταν τουλάχιστον τρομακτική, αλλά είχαμε την τύχη να μας συνοδεύσει ο αγαπημένος και λαμπρός φίλος μου Lin – με μεγάλο σεβασμό και αγάπη για τον Howard και το αρχικό soundtrack», σημείωσε.

Το soundtrack περιλαμβάνει τρία νέα τραγούδια και μία νέα επανεκτέλεση από τον Alan Menken και τον Lin-Manuel Miranda, όπως το «Wild Unchartered Waters» το οποίο το τραγουδά ο πρίγκιπας Έρικ, το «For The First Time» από την Άριελ, το «The Scuttlebutt» από τους Blagier και Sebastian και μία επιπλέον επανεκτέλεση του «Part Of Your World» από την Άριελ.

«Η Μικρή Γοργόνα» είναι η διεθνώς αγαπημένη ιστορία της Άριελ, μίας όμορφης νεαρής γοργόνας που διψά για περιπέτεια.

Η Άριελ, η νεότερη από τις κόρες του βασιλιά Τρίτωνα (και η πιο επαναστατική γοργόνα), θέλει να μάθει περισσότερα για τον κόσμο πέρα από τη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια μίας επίσκεψής της στην επιφάνεια, ερωτεύεται τον όμορφο πρίγκιπα Έρικ. Οι γοργόνες απαγορεύεται να συναναστρέφονται με τους ανθρώπους, αλλά η Άριελ πρέπει να ακολουθήσει την καρδιά της.

Κάνει μία συμφωνία με την κακιά μάγισσα της θάλασσας Ούρσουλα, η οποία της δίνει την ευκαιρία να γνωρίσει τη ζωή στη στεριά, αλλά τελικά θέτει τη ζωή της – και το στέμμα του πατέρα της – σε μεγάλο κίνδυνο.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της πριγκίπισσας Άριελ υποδύεται η τραγουδίστρια και ηθοποιός Halle Bailey.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Jonah Hauer-King («About the Dog Who Came Home») στον ρόλο του πρίγκιπα Έρικ, η βραβευμένη με Tony, Noma Dumezweni («Mary Poppins Returns») στον ρόλο της βασίλισσας, ο Art Malik («Homeland») στον ρόλο του Σερ Γκρίμσμπι, ο βραβευμένος με Όσκαρ Javier Bardem («This Is No Country for Old Men», «Lucy and Desi») στον ρόλο του βασιλιά Τρίτωνα και η υποψήφια για δύο Όσκαρ Melissa McCarthy («Will You Ever Forgive Me?», «Bridesmaids») στον ρόλο της Ούρσουλα.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Rob Marshall («Chicago», «Mary Poppins Returns»).

Βρείτε επίσης το soundtrack της ταινίας στο Spotify.

Το tracklist του soundtrack

1. Triton’s Kingdom (Μουσική Σύνθεση)

2. Part of Your World (Halle Bailey)

3. Fathoms Below (Jonah Hauer-King, John Dagleish, Christopher Fairbank & Ensemble)

4. Part of Your World (Reprise) (Halle Bailey)

5. Under the Sea (Daveed Diggs & Cast)

6. Wild Uncharted Waters (Jonah Hauer-King)

7. Poor Unfortunate Souls (Melissa McCarthy)

8. For the First Time (Halle Bailey)

9. Kiss the Girl (Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay & Ensemble)

10. The Scuttlebutt (Awkwafina and Daveed Diggs)

11. Eric’s Decision (Μουσική Σύνθεση)

12. Vanessa’s Trick (Μουσική Σύνθεση)

13. Part of Your World (Reprise II) (Halle Bailey)

14. Kiss the Girl (Island Band Reprise) (Μουσική Σύνθεση)

15. Finale (Μουσική Σύνθεση)