Η Walt Disney Records ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του soundtrack για την πολυαναμενόμενη ταινία «The Lion King».

«Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη!

Η ταινία, όπως και η πρωτότυπη έκδοση του 1994, περιλαμβάνει την αξέχαστη μουσική που φέρει υπογραφές βραβευμένων προσωπικοτήτων όπως ο Elton John και ο Tim Rice, οι οποίοι έχουν γράψει επίσης και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Never Too Late».

Ο Elton John ερμηνεύει το «Never Too Late» με τη συνοδεία μίας αφρικανικής χορωδίας. Το τραγούδι θα ακουστεί στους τίτλους τέλους της ταινίας και θα συμπεριληφθεί στο soundtrack που θα κυκλοφορήσει από τη Walt Disney Records.

Η ψηφιακή έκδοση του soundtrack θα αποκαλυφθεί στις 11 Ιουλίου, ενώ το CD θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουλίου, την ίδια ημέρα που κάνει πρεμιέρα η ταινία «The Lion King» στις ΗΠΑ. Η προ-παραγγελία για το soundtrack έχει ξεκινήσει.

«Ακούγοντας μόνο αυτή τη μουσική σε χτυπά βαθιά», είπε ο Jon Favreau, σκηνοθέτης της ταινίας.

«Ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε το φιλμ ή το σκηνικό, υπάρχει μια πνευματική δύναμη. Αλλά αν γνωρίζετε την ταινία και αν μεγαλώσατε με αυτή τη μουσική, μπορεί ξαφνικά να ξυπνήσει μέσα σας την ιστορία, όπως καθώς και όλες τις αναμνήσεις και τα συναισθήματα που έχετε από τη δική σας εμπειρία στο παρελθόν με τον “Βασιλιά των Λιονταριών” ή από τη στιγμή στη ζωή σας στην οποία ήσασταν τότε ή την παιδική σας ηλικία ή τα γεγονότα της ζωής με τα οποία συνδέεται», συμπλήρωσε.

Το soundtrack του «The Lion King» περιλαμβάνει νέες ηχογραφήσεις των πρωτότυπων τραγουδιών που γράφτηκαν από τον Elton John, τον Tim Rice και τη μουσική επένδυση του Hans Zimmer, αλλά και αφρικανικές ενορχηστρώσεις από τον Νοτιοαφρικανό παραγωγό και συνθέτη Lebo M.

Ο Pharrell Williams έκανε την παραγωγή σε πέντε τραγούδια του soundtrack.

Ο Hanz Zimmer συνειδητοποίησε ότι η αυθεντική μουσική επένδυση του έργου αποτελούσε «το συναισθηματικό πυρήνα της ιστορίας» και για το λόγο αυτό προσκάλεσε ξανά πολλούς από τους συνεργάτες του με τους οποίους είχε δουλέψει για την αρχική ταινία του 1994.

Βέβαια πρωταρχικός στόχος του ήταν να προσεγγίσει τη μουσική επένδυση εντελώς διαφορετικά, επιθυμώντας να πραγματοποιήσει τις ηχογραφήσεις σε περιβάλλον που να παραπέμπει σε ζωντανή συναυλία

Η Beyoncé και ο Donald Glover, οι οποίοι συμμετέχουν με τις φωνές τους στην ταινία, διασκευάζουν το κλασικό τραγούδι «Can You Feel The Love Tonight», όπως έγινε εξάλλου γνωστό πριν λίγες ημέρες.

Η μουσική για το soundtrack του «The Lion King» που κυκλοφόρησε το 1994 κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ, τέσσερα Grammy και δύο Χρυσές Σφαίρες. Το άλμπουμ παρέμεινε για δέκα μη συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 των ΗΠΑ και έγινε διαμαντένιο, έχοντας πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το tracklist του soundtrack:

1. «Circle of Life» / «Nants’ Ingonyama» – Lindiwe Mkhize

2. «Life’s Not Fair» – Hans Zimmer

3. «Rafiki’s Fireflies» – Hans Zimmer

4. «I Just Can’t Wait to Be King» – JD McCrary

5. «Elephant Graveyard» – Hans Zimmer

6. «Be Prepared» (2019 Version) – Chiwetel Ejiofor

7. «Stampede» – Hans Zimmer

8. «Scar Takes the Throne» – Hans Zimmer

9. «Hakuna Matata» -Billy Eichner, Seth Rogen, JD McCrary, Donald Glover

10. «Simba is Alive!» – Hans Zimmer

11. «The Lion Sleeps Tonight» – Billy Eichner, Seth Rogen

12. «Can You Feel the Love Tonight» – Beyoncé, Donald Glover

13. «Reflections of Mufasa» – Hans Zimmer

14. TBA

15. «Battle for Pride Rock» – Hans Zimmer

16. «Remember» – Hans Zimmer

17. «Never Too Late» – Elton John

18. «He Lives in You» – Lebo M

19. «Mbube» – Lebo M