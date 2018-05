Το «Let’s Go Sunshine» είναι ο πέμπτος δίσκος των The Kooks.

Οι The Kooks επιστρέφουν κυκλοφορώντας δύο ολοκαίνουρια τραγούδια, το «No Pressure» και το «All The Time».

Επίσης ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες για το πολυαναμενόμενο πέμπτο studio album τους, «Let’s Go Sunshine», με δυνατό νέο ήχο και τραγούδια που παντρεύουν τη μελαγχολία με την ευφορία, που θα κυκλοφορήσει στις 31 Αυγούστου μέσω των Lonely Cat / Awal Recordings.

Το «All The Time» αποτελεί το επίσημο Kick Start Single του δίσκου των The Kooks, με σαφείς αναφορές στις μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες της μπάντας, που δείχνει να περνά το καλύτερο και πιο δημιουργικό της διάστημα τον τελευταίο καιρό.

Λίγο η πρόσφατη παγκόσμια, sold out περιοδεία τους, λίγο τα εξαιρετικά πρώτα δείγματα από το επερχόμενο άλμπουμ τους, οι The Kooks επαληθεύουν τη μεγάλη φόρμα και φορά με την οποία επιστρέφει το μοναδικό power pop / rock συγκρότημα του Luke Pritchard, ο οποίος δηλώνει σχετικά με το νέο δίσκο:

«Αυτό το άλμπουμ είναι για εμάς μια νέα αρχή, παλέψαμε από το 2015 όπου ξεκινήσαμε να τον γράφουμε και ενώ στην πορεία συνέβησαν διάφορα αποφασίσαμε να πετάξουμε ότι δημιουργήσαμε τότε και να ξαναγράψουμε από την αρχή νέο υλικό με ηχητικές αναφορές στη βρετανική καταγωγή μας και στιχουργικές επιρροές από τα βιώματα μας και τον έρωτα», σχολιάζει.

«Κάπως έτσι φτάσαμε στον -κατά την γνώμη μου- πιο ολοκληρωμένο και όμορφο δίσκο που έχουμε γράψει ως τώρα», ολοκληρώνει.

Οι τίτλοι τραγουδιών του «Let’s Go Sunshine»:

1. Intro

2. Kids

3. All The Time

4. Believe

5. Fractured and Dazed

6. Chicken Bone

7. Four Leaf Clover

8. Tesco Disco

9. Honey Bee

10. Initials For Gainsbourg

11. Pamela

12. Picture Frame

13. Swing Low

14. Weight of the World

15. No Pressure