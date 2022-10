Οι The Killers υποδέχθηκαν τον Bruce Springsteen στη σκηνή – Βίντεο

Με πανηγυρικό τρόπο ολοκλήρωσαν οι The Killers τη συναυλία τους στη Νέα Υόρκη.

Οι The Killers υποδέχθηκαν τον Bruce Springsteen στη σκηνή στην τελευταία συναυλία τους στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Το συγκρότημα του Brandon Flowers πραγματοποίησαν το το βράδυ του Σαββάτου 1 Οκτωβρίου τη δεύτερη από τις δύο συναυλίες στο Madison Square Garde στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Imploding The Mirage Tour» για την προώθηση των άλμπουμ τους «Imploding The Mirage» (2020) και «Pressure Machine» (2021).

Κατά τη διάρκεια του encore της συναυλίας, ο Brandon Flowers των The Killers προλόγισε τον Bruce Springsteen λέγοντας: «Όλοι αγχώνονται λίγο όταν το αφεντικό τους εμφανίζεται στη δουλειά, σωστά;»

«Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά εγώ και οι φίλοι μου έχουμε ιδρώσει εδώ πάνω όλο το βράδυ, γιατί το “αφεντικό” είναι εδώ. Κυρίες και κύριοι, ο Bruce Springsteen», πρόσθεσε.

Ο Bruce Springsteen ανέβηκε στη συνέχεια στη σκηνή μαζί με τον σαξοφωνίστα Jake Clemons των E Street Band και ερμήνευσε καθισμένος, μαζί με τον Brandon Flowers, το «Badlands» και το «Born To Run», καθώς και το «A Dustland Fairytale» των The Killers.

Πριν περάσουν στη συνεργασία τους στο «Dustland», μία διασκευή του τραγουδιού «A Dustland Fairytale» του Springteen, ο Flowers είπε: «Αυτό το μέρος της βραδιάς συνήθως το κρατάω για να βάζω τον κόσμο να σηκώνει τα τηλέφωνά του. Και μας λέω να σκεφτούμε από πού προέρχεται το φως σας».

Ο Brandon Flowers είπε στη συνέχεια στον Bruce Springsteen: «Είναι μία πολύ ασυνήθιστη περίσταση για εμένα απόψε, επειδή παίρνω πολύ από το φως μου από εσένα».

Οι The Killers και ο Bruce Springsteen έκλεισαν τη συναυλία με μια φωτεινή νότα με το «Born To Run», με τον Flowers να επιμένει ότι ο 73χρονος στίχος πρέπει να τραγουδήσει το κουπλέ. Στο τελευταίο ρεφρέν μοιράστηκαν το μικρόφωνο και τραγούδησαν μαζί όλο το Madison Square Garden.

«Είναι ένα φοβερό συγκρότημα», είχε πει ο Bruce Springsteen στον Brandon Flowers το 2020 για τον θαυμασμό του για τους The Killers και τις συναυλίες τους. «Πρόσφατα όταν σας είδα, μάλλον ήταν στο Glastonbury, το συγκρότημα ήταν τόσο καλό. Έχετε δημιουργήσει ένα πολύ απίστευτο live show. Πραγματικά κάτι για το οποίο πρέπει να είστε υπερήφανοι».

Τους The Killers συνοδεύει στην περιοδεία τους ως support act ο Johnny Marr. Στην πρώτη συναυλία τους στο Madison Square Garden, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, το συγκρότημα φιλοξένησε μία μίνι επανένωση των Smiths με τον μπασίστα Andy Rourke να ανεβαίνει στη σκηνή για να παίξει με τον Johnny Marr το «There Is A Light That Never Goes Out» και το «How Soon Is Now?».

